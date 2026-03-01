Rio das Ostras decreta emergência após chuva histórica e cidades ficam debaixo d?águaFoto: Reprodução Rede Social
Rio das Ostras decreta Situação de Emergência após chuvas intensas e alagamentos
Volume ultrapassa 190 mm em 24 horas, causa alagamentos e leva município a pedir apoio estadual e federal
Rio das Ostras intensifica ajuda humanitária com apoio do Exército
Distribuição de itens essenciais e limpeza de canais marcam domingo de força-tarefa nas áreas mais afetadas
Aulas suspensas após chuva mobilizam rede municipal de Rio das Ostras
Escolas passam por força-tarefa de limpeza nesta segunda para garantir retorno seguro de alunos e profissionais
Procon entra em campo contra aumento abusivo de gás e água após temporal em Rio das Ostras
Fiscalização percorre estabelecimentos para garantir preço justo em itens essenciais depois das chuvas
Prefeita de Araruama enquadra 84% dos professores e concede reajuste salarial
Gestão de Daniela Soares (PL) garante avanço de até 50% na carreira docente e anuncia aumento de 5,4% para ativos, contratados e inativos
Volta às aulas tem reforço da Ronda Escolar em Rio das Ostras
Agentes ampliam patrulhamento, promovem palestras educativas e preparam atendimento também para escolas particulares
