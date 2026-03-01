Unidades escolares recebem serviços de limpeza e reorganização antes da retomada das atividadesFoto: Ilustração
Aulas suspensas após chuva mobilizam rede municipal de Rio das Ostras
Escolas passam por força-tarefa de limpeza nesta segunda para garantir retorno seguro de alunos e profissionais
Procon entra em campo contra aumento abusivo de gás e água após temporal em Rio das Ostras
Fiscalização percorre estabelecimentos para garantir preço justo em itens essenciais depois das chuvas
Prefeita de Araruama enquadra 84% dos professores e concede reajuste salarial
Gestão de Daniela Soares (PL) garante avanço de até 50% na carreira docente e anuncia aumento de 5,4% para ativos, contratados e inativos
Volta às aulas tem reforço da Ronda Escolar em Rio das Ostras
Agentes ampliam patrulhamento, promovem palestras educativas e preparam atendimento também para escolas particulares
Formação fortalece leitura e escrita na Educação Infantil da rede municipal
Programa nacional capacita professores da pré-escola e amplia práticas pedagógicas até outubro de 2026
Novo portal reúne praias, eventos e serviços e fortalece vitrine turística da cidade
Plataforma Experimente Rio das Ostras centraliza informações para moradores, visitantes e empresários do setor
