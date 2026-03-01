Unidades escolares recebem serviços de limpeza e reorganização antes da retomada das atividades - Foto: Ilustração

Unidades escolares recebem serviços de limpeza e reorganização antes da retomada das atividadesFoto: Ilustração

Publicado 01/03/2026 18:06

Rio das Ostras - A rede municipal de ensino de Rio das Ostras não terá aulas nesta segunda-feira, dia 2. A decisão foi comunicada pela Secretaria Municipal de Educação após os impactos das chuvas que atingiram a cidade e alteraram a rotina de diversas unidades escolares.

A suspensão temporária das atividades tem um objetivo claro: permitir a limpeza completa e a reorganização dos espaços, assegurando condições adequadas de higiene, segurança e salubridade para estudantes e profissionais. Em algumas escolas, o acúmulo de água e sujeira exigiu atenção redobrada das equipes.

Durante o dia, apenas funcionários essenciais permanecem nas unidades, atuando diretamente na higienização das salas, corredores, banheiros e áreas administrativas. O trabalho inclui vistoria estrutural, reorganização de mobiliário e preparação dos ambientes para o retorno das aulas.

A Secretaria Municipal de Educação informou que a medida busca preservar a saúde e o bem-estar de toda a comunidade escolar. Pais, responsáveis e alunos devem acompanhar novas orientações exclusivamente pelos canais oficiais do município.

A expectativa é que, com a conclusão dos serviços, as atividades sejam retomadas com segurança e tranquilidade, devolvendo às famílias a confiança necessária neste momento de reorganização.

Unidades escolares recebem serviços de limpeza e reorganização antes da retomada das atividades Foto: Reprodução Rede Social