Equipes atuam na entrega de donativos e na desobstrução de canais para reduzir riscos à população - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 01/03/2026 18:23

Rio das Ostras - As equipes municipais reforçaram neste domingo a rede de apoio às famílias atingidas pelas chuvas em Rio das Ostras. Com o suporte do Exército, a distribuição de produtos essenciais ganhou ritmo em diferentes pontos da cidade, priorizando moradores que enfrentam dificuldades após os alagamentos.

Cestas básicas, água potável e itens de primeira necessidade chegaram a bairros impactados pelo acúmulo de água. A ação busca amenizar os prejuízos e garantir dignidade a quem ainda enfrenta reflexos do temporal. A mobilização envolve servidores de diversas secretarias, que atuam de forma integrada para acelerar o atendimento.

Paralelamente, frentes de trabalho avançam na desobstrução e limpeza de canais, etapa considerada estratégica para melhorar o escoamento das águas e diminuir riscos em áreas vulneráveis. Máquinas e equipes técnicas seguem em operação para liberar trechos críticos e evitar novos transtornos.

Moradores que necessitam de apoio social devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. A orientação é que a população acompanhe as informações pelos canais oficiais do município.

