Estrutura recebe novos guarda-corpos, iluminação renovada e melhorias no acesso pelo calçadãoFoto: Divulgação
Píer de Costazul entra na reta final e ganha nova cara em Rio das Ostras
Cartão-postal da cidade passa por reforma completa após seis anos sem manutenção e promete mais segurança e conforto
Píer de Costazul entra na reta final e ganha nova cara em Rio das Ostras
Cartão-postal da cidade passa por reforma completa após seis anos sem manutenção e promete mais segurança e conforto
União nas ruas: Rio das Ostras reforça ajuda humanitária após temporais
Exército, Defesa Civil e equipes municipais intensificam entrega de alimentos e apoio às famílias atingidas
Reunião emergencial acelera ações para garantir benefícios a vítimas das chuvas em Rio das Ostras
Gestão municipal articula homologação federal para liberar FGTS e ampliar assistência às famílias afetadas
Denúncia leva PM a prender suspeito com 197 porções de drogas em Rio das Ostras
Homem tentou fugir pulando muros na Estrada Velha do Palmital, mas acabou cercado e levado para a delegacia
Rio das Ostras decreta Situação de Emergência após chuvas intensas e alagamentos
Volume ultrapassa 190 mm em 24 horas, causa alagamentos e leva município a pedir apoio estadual e federal
Rio das Ostras intensifica ajuda humanitária com apoio do Exército
Distribuição de itens essenciais e limpeza de canais marcam domingo de força-tarefa nas áreas mais afetadas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.