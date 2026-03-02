Estrutura recebe novos guarda-corpos, iluminação renovada e melhorias no acesso pelo calçadão - Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2026 10:57

Rio das Ostras - O Píer do Emissário, em Costazul, começa a mostrar o resultado de uma reforma aguardada por moradores e visitantes de Rio das Ostras. Um dos cenários mais fotografados da cidade, ponto tradicional de encontro no verão e parada obrigatória para quem aprecia o pôr do sol, o espaço passa por reestruturação completa após anos sem intervenções significativas.

O sistema elétrico já foi finalizado e a nova sinalização está instalada. A estrutura também recebeu as furações necessárias para a fixação dos guarda-corpos, cuja instalação já começou. A medida reforça a segurança de quem circula pelo local, especialmente em períodos de maior movimento.

As equipes concentram esforços na conclusão do novo acesso entre o calçadão da orla e o píer. A rampa foi recuada para liberar melhor a passagem de pedestres, garantindo fluidez no trânsito de pessoas e mais conforto para quem caminha pela orla.

A revitalização inclui recuperação do piso, repintura da estrutura e modernização da iluminação. O objetivo é preservar o patrimônio público e fortalecer um dos principais atrativos turísticos do município, valorizando a paisagem e oferecendo mais qualidade para moradores e turistas.