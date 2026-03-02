Encontro reuniu secretariado e Defesa Civil para definir estratégias de resposta à emergência - Foto: Reprodução Rede Social

Encontro reuniu secretariado e Defesa Civil para definir estratégias de resposta à emergênciaFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 02/03/2026 10:21

Rio das Ostras - O prefeito de Rio das Ostras reuniu, na noite deste domingo (1º), todo o secretariado municipal e a coordenação regional da Defesa Civil das Baixadas Litorâneas para definir os próximos passos no atendimento às famílias atingidas pelas chuvas intensas. A prioridade, segundo a administração, é agilizar a homologação da Situação de Emergência Nível 2 pelo Governo Federal e destravar benefícios sociais, entre eles o saque do FGTS por calamidade.

Durante o encontro, foram discutidas medidas técnicas e jurídicas necessárias para que os moradores afetados tenham acesso ao recurso o mais rápido possível. A liberação do fundo depende do reconhecimento federal do decreto municipal, publicado após os temporais que provocaram alagamentos, prejuízos materiais e dezenas de famílias desalojadas.

O prefeito classificou o episódio como a maior emergência climática já registrada na cidade e reforçou que o atendimento seguirá como prioridade absoluta. Em declaração, afirmou que as equipes permanecem mobilizadas dia e noite até que cada família tenha a situação regularizada.

Além do encaminhamento do FGTS, a força-tarefa mantém acompanhamento em áreas críticas, atendimento social aos desabrigados e monitoramento constante das condições meteorológicas. A articulação envolve diferentes secretarias, com foco na reconstrução e na retomada da rotina nos bairros mais atingidos.

A cidade enfrenta um momento delicado, marcado por perdas materiais e incertezas, mas a mobilização institucional busca reduzir impactos e acelerar a recuperação. O desafio agora é transformar o decreto em ações práticas que cheguem a quem realmente precisa.