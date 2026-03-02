Encontro reuniu secretariado e Defesa Civil para definir estratégias de resposta à emergênciaFoto: Reprodução Rede Social
Reunião emergencial acelera ações para garantir benefícios a vítimas das chuvas em Rio das Ostras
Gestão municipal articula homologação federal para liberar FGTS e ampliar assistência às famílias afetadas
Denúncia leva PM a prender suspeito com 197 porções de drogas em Rio das Ostras
Homem tentou fugir pulando muros na Estrada Velha do Palmital, mas acabou cercado e levado para a delegacia
Rio das Ostras decreta Situação de Emergência após chuvas intensas e alagamentos
Volume ultrapassa 190 mm em 24 horas, causa alagamentos e leva município a pedir apoio estadual e federal
Rio das Ostras intensifica ajuda humanitária com apoio do Exército
Distribuição de itens essenciais e limpeza de canais marcam domingo de força-tarefa nas áreas mais afetadas
Aulas suspensas após chuva mobilizam rede municipal de Rio das Ostras
Escolas passam por força-tarefa de limpeza nesta segunda para garantir retorno seguro de alunos e profissionais
Procon entra em campo contra aumento abusivo de gás e água após temporal em Rio das Ostras
Fiscalização percorre estabelecimentos para garantir preço justo em itens essenciais depois das chuvas
