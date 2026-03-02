Distribuição de mantimentos e itens essenciais garante suporte imediato a moradores afetados - Foto: Reprodução Rede Social

Distribuição de mantimentos e itens essenciais garante suporte imediato a moradores afetados Foto: Reprodução Rede Social

Rio das Ostras - As famílias de Rio das Ostras atingidas pelas chuvas intensas começam a receber reforço no apoio humanitário com a atuação conjunta do Exército Brasileiro, da Defesa Civil e de equipes municipais. A mobilização ganhou força nos bairros mais afetados, onde moradores enfrentam prejuízos causados por alagamentos e transtornos provocados pelo excesso de água.



A força-tarefa concentra esforços na distribuição de cestas básicas, água potável e itens de primeira necessidade. A prioridade é assegurar alimentação e condições mínimas de dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade. Caminhões e viaturas circulam pelas áreas mapeadas como críticas, conforme levantamento técnico realizado após o temporal.

A atuação integrada busca acelerar a resposta emergencial e reduzir impactos sociais. Além da entrega de donativos, as equipes mantêm monitoramento constante das regiões afetadas e orientam moradores sobre locais de atendimento e acolhimento.



A gestão municipal informou que o trabalho seguirá enquanto houver necessidade, com atualização permanente dos dados e ampliação da assistência, caso novos pontos sejam identificados. O momento exige cautela, solidariedade e presença efetiva do poder público nas comunidades.



