Distribuição de mantimentos e itens essenciais garante suporte imediato a moradores afetados Foto: Reprodução Rede Social
A força-tarefa concentra esforços na distribuição de cestas básicas, água potável e itens de primeira necessidade. A prioridade é assegurar alimentação e condições mínimas de dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade. Caminhões e viaturas circulam pelas áreas mapeadas como críticas, conforme levantamento técnico realizado após o temporal.
A atuação integrada busca acelerar a resposta emergencial e reduzir impactos sociais. Além da entrega de donativos, as equipes mantêm monitoramento constante das regiões afetadas e orientam moradores sobre locais de atendimento e acolhimento.
A gestão municipal informou que o trabalho seguirá enquanto houver necessidade, com atualização permanente dos dados e ampliação da assistência, caso novos pontos sejam identificados. O momento exige cautela, solidariedade e presença efetiva do poder público nas comunidades.
