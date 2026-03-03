Vacinação em Rio das Ostras tem novos horários após reorganização das salas - Foto: Ilustração

Publicado 03/03/2026 14:07

Rio das Ostras - A Secretaria de Saúde de Rio das Ostras alterou temporariamente o funcionamento das salas de vacina nas unidades básicas do município a partir desta segunda-feira, 2 de março. A medida faz parte de uma reorganização interna dos serviços de imunização e exige atenção redobrada dos moradores antes de se deslocarem até os postos.

As mudanças atingem diferentes bairros e estabelecem novos horários de atendimento ao público. A orientação é que pais, responsáveis e demais usuários verifiquem a unidade de referência para evitar deslocamentos desnecessários.

Na Unidade de Saúde da Família Dona Edmeia, o atendimento ocorre das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. A Clínica da Família Paulo Henrique Gussen atende das 9h30 às 15h30, mesmo horário adotado pela Unidade de Saúde da Família Operário e pela Unidade Básica de Saúde Jardim Mariléa.

A Unidade de Saúde da Família Cidade Praiana funciona das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Já as unidades de Cantagalo, Rocha Leão e Nova Cidade seguem com atendimento em dois turnos, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. A Unidade de Saúde da Família Mar do Norte atende das 9h30 às 15h30.

A recomendação é que os moradores levem documento de identificação e caderneta de vacinação para atualização das doses, conforme o calendário vigente. A reorganização é temporária e tem como objetivo garantir melhor fluxo de atendimento nas salas de vacina.