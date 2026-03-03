Alunos veteranos devem apresentar documentação completa para garantir vaga nos projetos esportivos - Foto: Divulgação

Alunos veteranos devem apresentar documentação completa para garantir vaga nos projetos esportivosFoto: Divulgação

Publicado 03/03/2026 14:07

Rio das Ostras - A Secretaria de Esporte e Lazer de Rio das Ostras inicia na próxima segunda-feira, 9 de março, a renovação de matrículas para alunos veteranos dos projetos esportivos municipais. O prazo foi ajustado após o município direcionar equipes para o atendimento às famílias atingidas pelas fortes chuvas da última semana.

O recadastramento será realizado em dois pontos estratégicos: no Centro de Treinamento Gilson Zarour, no Jardim Campomar, e no Estádio Municipal Emília Rosa Guimarães, no Jardim Mariléa. A descentralização busca facilitar o acesso dos alunos e evitar deslocamentos longos.

Para manter a vaga, o estudante não pode ter pendências documentais. O atestado médico original de 2026 é item obrigatório para validação da matrícula. Alunos que já possuírem o documento emitido por profissionais da rede privada ou externa à rede municipal terão a renovação concluída no ato do atendimento.

Quem depender de consulta na rede pública poderá realizar avaliação médica no próprio CT Gilson Zarour a partir de terça-feira, 10 de março. Serão distribuídas 40 senhas por dia. Às terças-feiras, as senhas saem ao meio-dia para consultas às 14h. Às quintas-feiras, a distribuição ocorre às 8h para atendimento às 10h. O critério é por ordem de chegada.

Adultos devem apresentar documento oficial com foto e o atestado médico original de 2026. Para menores de idade, é exigido também declaração escolar atualizada e caderneta de vacinação em dia. A matrícula não será efetivada com documentação incompleta.

A orientação é que responsáveis organizem os documentos com antecedência para garantir a permanência dos alunos nas atividades esportivas oferecidas pelo município.