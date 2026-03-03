Caminhões, retroescavadeiras e caçambas atuam na remoção de resíduos deixados pelas chuvas - Foto: Divulgação

Rio das Ostras - Rio das Ostras entrou em nova fase de recuperação após as fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. Com o recuo do nível das águas, a administração municipal colocou nas ruas um mutirão reforçado de limpeza para retirar toneladas de resíduos, liberar acessos e permitir que famílias retornem para casa com mais segurança.

A força-tarefa reúne 100 servidores deslocados exclusivamente para a operação, além das equipes regulares de coleta e varrição. A estrutura mobilizada inclui 33 caminhões, entre basculantes e de carroceria fixa, carros-pipa para lavagem das ruas, um poli guindaste para transporte de caçambas e sete retroescavadeiras.

Dez caçambas com capacidade de cinco metros cúbicos foram distribuídas em pontos estratégicos das áreas mais afetadas. A medida busca facilitar o descarte imediato de móveis e materiais danificados, evitando o acúmulo de lixo nas calçadas e o retorno de detritos aos canais.

As equipes iniciaram os trabalhos pelos bairros Cidade Praiana, Cidade Beira Mar, Âncora e Cláudio Ribeiro, considerados os mais impactados. O serviço inclui raspagem de terra, retirada de lama e lavagem do leito das vias. A previsão é de que a operação avance gradualmente para outras localidades.

O secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Ricardo Torres, destacou que a limpeza rápida reduz riscos à saúde pública e ajuda a restabelecer a rotina da cidade. Ele também pediu colaboração da população para que móveis e resíduos não sejam descartados em ruas e canais, reforçando que o cuidado coletivo é essencial para o bom funcionamento do sistema de drenagem.

Antes mesmo do pico das chuvas, equipes já atuavam na desobstrução de rios e canais com apoio do Programa Limpa Rio, em parceria com o Governo do Estado. Agora, o foco se volta para a recuperação das áreas urbanas e o suporte direto às famílias atingidas.

Moradores que precisarem de atendimento relacionado à limpeza pós-chuva podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 2760 2025.