Unidades do CRAS reforçam atendimento para famílias atingidas pelos alagamentos - Foto: Ilustração

Unidades do CRAS reforçam atendimento para famílias atingidas pelos alagamentosFoto: Ilustração

Publicado 04/03/2026 11:20

Rio das Ostras - A rede de assistência social de Rio das Ostras estendeu o horário de atendimento para dar resposta rápida às famílias atingidas pelo temporal que castigou o município na última semana. Desde terça-feira, dia 3, os Centros de Referência de Assistência Social passaram a funcionar até as 19h, em caráter emergencial, pelo período inicial de 15 dias.

A medida busca acelerar o acolhimento de moradores que perderam bens, tiveram casas invadidas pela água ou precisaram deixar suas residências. Dados oficiais apontam que, somente na quinta-feira, dia 26, mais de 140 milímetros de chuva caíram em apenas uma hora. O volume intenso provocou alagamentos em diversos bairros, deixou mais de 100 famílias desalojadas e 43 desabrigadas.

A Secretaria de Assistência Social informou que as famílias com imóveis atingidos já podem procurar uma das unidades do CRAS para realizar inscrição prévia e ter acesso aos programas sociais disponíveis. O objetivo é garantir inclusão em benefícios eventuais e outros auxílios previstos para situações de emergência.

O CRAS Sul atende provisoriamente no Centro Integrado de Convivência III, na Rua das Orquídeas, no Âncora, após problemas estruturais agravados pelas chuvas. O CRAS Central funciona na Rua Três Marias, no Parque da Cidade, em Nova Cidade. O CRAS Norte está localizado na Rua Peperônia, Quadra 82, entre Cláudio Ribeiro e Âncora. Já em Rocha Leão, o atendimento ocorre na Rua Isolino Almeida, número 5.

Segundo o secretário de Assistência Social, Carlos Correia, a ampliação do horário permite mais agilidade no atendimento e organização das demandas. A prioridade, de acordo com ele, é cadastrar todas as famílias afetadas e direcioná-las aos programas adequados para cada situação.

O cenário de emergência colocou Rio das Ostras entre os municípios mais impactados pelas chuvas recentes no estado. Enquanto equipes atuam na recuperação das áreas afetadas, a assistência social reforça o compromisso de garantir apoio imediato a quem mais precisa.