Unidades do CRAS reforçam atendimento para famílias atingidas pelos alagamentosFoto: Ilustração
CRAS ampliam atendimento em Rio das Ostras após mais de 140 milímetros de chuva em uma hora
Unidades funcionam até 19h por 15 dias para atender famílias desalojadas e desabrigadas
Ostras Summer é adiada e passa a integrar aniversário de Rio das Ostras
Corrida será realizada em 12 de abril e reforça espírito de superação após chuvas que atingiram o município
Daniela Soares abre Jornada Pedagógica 2026 com Monja Coen e reúne 4 mil profissionais
Prefeita e a secretária de Educação, Valéria Amaral, defendem formação humanizada e investimento no servidor como base para qualidade do ensino
Prefeitos da Região dos Lagos reforçam planejamento conjunto em reunião do Conderlagos
Encontro em Cabo Frio debateu PPA, LDO, criação do Conselho Fiscal e demandas do Corpo de Bombeiros para fortalecer gestão regional
Búzios projeta 2026 com mais de 50 eventos e reforço de caixa com royalties atrasados
Prefeito Alexandre Martins (REP) aposta na geração de emprego o ano inteiro, anuncia novos projetos inclusivos e confirma decisão judicial que garante repasses da ANP
Rio das Ostras mobiliza 100 servidores e maquinário pesado após enchentes
Com nível das águas em queda, mutirão concentra esforços na retirada de entulho e na recuperação de vias nos bairros mais afetados
