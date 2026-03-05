Máquinas e equipes atuam em diferentes bairros para recuperar áreas afetadas e melhorar o escoamento da água após as chuvas recentesFoto: Divulgação

Rio das Ostras - Equipes de serviços públicos intensificaram uma verdadeira força-tarefa nas ruas de Rio das Ostras após os impactos provocados pelas fortes chuvas dos últimos dias. A mobilização envolve limpeza de canais, recuperação de estruturas de drenagem e nivelamento de vias em vários bairros da cidade, com o objetivo de reduzir alagamentos e restabelecer a normalidade para moradores.
A ação emergencial chegou ao bairro Nova Esperança, onde trabalhadores atuaram na recuperação de uma caixa central da rede de drenagem na Rua José de Mattos, conhecida por abrigar o Colégio Estadual Cinamomo. A estrutura cedeu após o grande volume de água registrado durante o período de chuva, o que exigiu intervenção rápida para evitar novos transtornos à população.
O trabalho também se concentrou na limpeza de canais considerados estratégicos para o escoamento das águas. Na Enseada das Gaivotas, equipes e máquinas realizaram a retirada de sedimentos e resíduos acumulados no canal da Rua Barbosa Lima Sobrinho, área que costuma sofrer com retenção de água em períodos de chuva intensa.
Outra frente de atuação ocorreu no Canal das Corujas, no bairro Nova Cidade, onde a quantidade de água acumulada aumentou significativamente durante o temporal. Máquinas pesadas foram mobilizadas para ampliar o fluxo e garantir o escoamento adequado.
Técnicos destacam que o descarte irregular de lixo, móveis e entulhos dentro dos canais agrava o problema. Esse tipo de prática impede a passagem natural da água e contribui para o aumento do risco de alagamentos em várias regiões da cidade.
A operação conta com apoio de maquinário enviado pelo Governo do Estado, disponibilizado após a decretação de situação de emergência em função das chuvas que atingiram o município.
Além da limpeza dos canais, outra frente importante tem sido a recuperação de ruas de terra que ficaram danificadas. As equipes atuaram no nivelamento de vias nos bairros Praiamar, Enseada das Gaivotas, Terra Firme, Bela Vista, Ouro Verde, Âncora, Village e Chácara Mariléa. A medida busca melhorar as condições de tráfego e garantir acesso seguro para moradores e veículos.
Enquanto as equipes trabalham nos bairros, técnicos do município continuam nas ruas avaliando os danos provocados pela chuva e planejando novas intervenções onde houver necessidade.
Outra obra importante segue em andamento na Rodovia Engenheiro Luiz Gonzaga Quirino Tannus, conhecida como Rodovia do Contorno. O recapeamento da via integra uma parceria com o Governo do Estado e deve ter a primeira etapa concluída nos próximos dias. O projeto inclui nova sinalização e a construção de uma ciclovia ao longo de toda a extensão da estrada, medida que promete melhorar a segurança e a mobilidade na região.