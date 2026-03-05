Caminhão-tanque chega para reforçar logística da Defesa Civil e garantir abastecimento rápido aos veículos que atuam nas ruas da cidadeFoto: Divulgação
Novo caminhão-tanque reforça ações da Defesa Civil em Rio das Ostras
Veículo com capacidade para 30 mil litros de água vai agilizar limpeza urbana e apoio a operações emergenciais após chuvas
Estudantes da EJA ganham cursos profissionais gratuitos em Rio das Ostras
Parceria com o IFF amplia oportunidades de qualificação para alunos da rede municipal em três escolas da cidade
Após chuvas fortes, Rio das Ostras entra em força-tarefa para recuperar ruas e desobstruir canais
Equipes intensificam limpeza, obras emergenciais na drenagem e nivelamento de vias para reduzir riscos de novos alagamentos
Governador e prefeito de Iguaba Grande inauguram base do 'Segurança Presente'
Programa passa a atuar diariamente no centro da cidade com equipes a pé, de bicicleta, motos e viaturas
Cláudio Castro entrega base de segurança em Búzios e Alexandre Martins sinaliza apoio
Inauguração do programa Segurança Presente reúne lideranças e expõe movimentos da pré-campanha
Secretário de Governo articula e aproxima Arraial do Palácio Guanabara
Thiago Fantinha recebeu, na sede da administração cabista, o prefeito carioca, Eduardo Paes, e seu vice, Cavaliere
