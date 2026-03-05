Caminhão-tanque chega para reforçar logística da Defesa Civil e garantir abastecimento rápido aos veículos que atuam nas ruas da cidadeFoto: Divulgação

Rio das Ostras - A Defesa Civil de Rio das Ostras ganhou um reforço importante para ampliar a capacidade de resposta em situações emergenciais. Um caminhão-tanque de grande porte passou a integrar a estrutura de apoio do município e será utilizado como ponto de abastecimento para outros veículos que atuam em operações de limpeza e atendimento à população.
O equipamento tem capacidade para transportar até 30 mil litros de água e conta com bomba independente capaz de liberar cerca de dois mil litros por minuto. A estrutura inclui tração 6x4 e motor de 440 cavalos de potência, características que permitem o deslocamento em áreas alagadas, enlameadas ou de difícil acesso.
O conjunto é formado por um Auto Cavalo Mecânico e um Tanque Rebocável, estrutura projetada para oferecer autonomia e rapidez nas operações em campo. Na prática, o veículo funcionará como base móvel de abastecimento, permitindo que caminhões utilizados na lavagem de ruas, prédios públicos e outras frentes de serviço mantenham o trabalho sem precisar percorrer grandes distâncias para reabastecer.
A chegada do equipamento faz parte de um pacote de investimentos do Governo do Estado voltado à modernização da frota utilizada em ações de defesa civil. O programa representa um aporte de aproximadamente 700 milhões de reais em equipamentos e veículos destinados ao fortalecimento da capacidade operacional em diferentes municípios fluminenses.
Em Rio das Ostras, a nova estrutura deve reduzir o tempo de resposta das equipes e aumentar a eficiência das ações nas ruas, especialmente em períodos de chuvas intensas ou situações que exigem limpeza rápida de áreas públicas.