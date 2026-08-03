Fiscalização do Procon percorreu estabelecimentos de Costazul para registrar perdas e ouvir comerciantes afetados pela interrupção no fornecimento de energia - Foto: Douglas Smmithy

Fiscalização do Procon percorreu estabelecimentos de Costazul para registrar perdas e ouvir comerciantes afetados pela interrupção no fornecimento de energiaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 03/08/2026 12:45 | Atualizado 03/08/2026 12:46

Rio das Ostras - A rotina de um dos principais polos comerciais de Rio das Ostras foi interrompida por um problema que ultrapassou a falta de luz. Geladeiras desligadas, mercadorias comprometidas, clientes perdidos e caixas fechados antes da hora transformaram dias de trabalho em uma sucessão de prejuízos para dezenas de empresários de Costazul. A rotina de um dos principais polos comerciais de Rio das Ostras foi interrompida por um problema que ultrapassou a falta de luz. Geladeiras desligadas, mercadorias comprometidas, clientes perdidos e caixas fechados antes da hora transformaram dias de trabalho em uma sucessão de prejuízos para dezenas de empresários de Costazul. Diante da dimensão dos impactos provocados pela interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica , o Procon entrou em campo para reunir provas, ouvir os comerciantes e iniciar medidas administrativas contra a concessionária responsável pelo serviço.

A força-tarefa foi realizada após moradores e empresários permanecerem mais de dois dias enfrentando a falta de energia, situação registrada depois do forte vendaval que atingiu o município. A equipe de fiscalização percorreu diversos estabelecimentos para documentar as perdas e formalizar reclamações dos consumidores afetados.

Ao todo, cerca de 30 comerciantes registraram denúncias durante a ação. Com base nas informações coletadas, o Procon instaurou processos administrativos que poderão resultar em autuação e aplicação de multa contra a concessionária, além de subsidiar outras medidas de responsabilização.

Segundo o órgão de defesa do consumidor, a iniciativa busca assegurar os direitos da população e reunir elementos que demonstrem os prejuízos provocados pela interrupção do serviço, considerado essencial pela legislação brasileira.

O episódio também reforçou uma preocupação antiga da população. Quedas frequentes de energia, oscilações na rede elétrica e interrupções prolongadas têm motivado reclamações constantes de moradores e empresários, que cobram soluções definitivas para um problema que afeta residências, comércios e serviços.

Em razão desse cenário, a Procuradoria-Geral do Município já encaminhou ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro uma recomendação conjunta solicitando providências para que a concessionária apresente melhorias efetivas no sistema de distribuição de energia em Rio das Ostras.

A chefe-geral do Procon, Michelle Mansur, destacou que o órgão continuará acompanhando os desdobramentos da ocorrência e reforçou que a defesa dos consumidores seguirá como prioridade.

"Não estamos diante de um episódio isolado. A população convive com sucessivos problemas relacionados ao fornecimento de energia e isso gera prejuízos financeiros, transtornos e insegurança. Nossa atuação continuará firme para que os direitos dos consumidores sejam respeitados e para que a concessionária responda pelos danos causados", afirmou.

Ela também ressaltou que o registro formal das reclamações fortalece o trabalho de fiscalização.

"Cada denúncia registrada ajuda a dimensionar o problema e fortalece nossa atuação junto aos órgãos competentes. É por meio dessas informações que conseguimos exigir providências concretas e cobrar melhorias para toda a cidade", explicou.

O Procon lembra que o fornecimento de energia elétrica é classificado como serviço essencial e, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, deve ser prestado de forma contínua, eficiente e adequada.

Consumidores que sofreram prejuízos ou desejam registrar reclamações podem procurar a sede do Procon de Rio das Ostras, localizada na Avenida das Casuarinas, nº 595, no Centro de Cidadania, no bairro Âncora, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível encaminhar denúncias pelo WhatsApp (22) 2771-6581, exclusivamente por mensagens de texto.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA procurou a concessionária Enel para solicitar um posicionamento sobre os problemas relatados por moradores, comerciantes e pelo Procon. Até a publicação desta edição, a empresa não havia encaminhado resposta. A matéria será atualizada assim que houver manifestação oficial da concessionária.