Reunião discutiu melhorias no sistema elétrico e ações para reforçar o atendimento aos moradores de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Reunião discutiu melhorias no sistema elétrico e ações para reforçar o atendimento aos moradores de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 11:09

Rio das Ostras - A busca por um fornecimento de energia mais eficiente e preparado para o crescimento de Rio das Ostras esteve no centro de uma reunião realizada na quinta-feira (11), que reuniu o prefeito Carlos Augusto, o deputado estadual Rosenverg Reis e representantes da Enel Distribuição Rio. O encontro serviu para alinhar investimentos, discutir demandas do município e apresentar os resultados das ações desenvolvidas pela concessionária ao longo da semana.

Entre os principais assuntos abordados estiveram a melhoria da qualidade do serviço prestado à população, a ampliação das manutenções preventivas e o Programa Energia Legal, iniciativa que promove ações de eficiência energética, regularização do fornecimento e orientação aos consumidores.

Durante a reunião, o prefeito destacou a importância do diálogo permanente entre o município e a concessionária para acelerar soluções e atender às necessidades da população.

Segundo a Enel, a programação especial realizada na cidade incluiu o sorteio de geladeiras mais econômicas para famílias cadastradas, a substituição de lâmpadas convencionais por modelos de LED e serviços comerciais, como troca de titularidade e renegociação de débitos.

As equipes técnicas também intensificaram as ações de manutenção da rede elétrica. De acordo com a concessionária, desde o início da semana foram executados cerca de 111 serviços, entre eles substituição de postes, cruzetas e isoladores, manutenção em equipamentos e 64 podas de árvores próximas à rede de distribuição.

O diretor operacional da Enel Rio, José Alcarde, explicou que o Programa Energia Legal busca unir responsabilidade social e eficiência no consumo de energia, ao mesmo tempo em que amplia a qualidade do atendimento aos clientes.

O deputado estadual Rosenverg Reis também participou do encontro e afirmou que pretende atuar como interlocutor entre Rio das Ostras e a concessionária, acompanhando as demandas do município e contribuindo para a busca de soluções.

Outro ponto destacado durante a reunião foi o planejamento para os períodos de maior consumo, especialmente durante a temporada de verão, quando a cidade recebe um grande aumento no número de moradores temporários e turistas. A expectativa é que as ações preventivas e os investimentos em manutenção contribuam para fortalecer a rede elétrica e reduzir possíveis transtornos à população.

A aproximação entre o município e a concessionária busca consolidar um trabalho conjunto para ampliar a confiabilidade do sistema elétrico e acompanhar o ritmo de crescimento de Rio das Ostras, uma das cidades que mais se desenvolvem na Costa do Sol fluminense.