Reunião do Comtur reuniu autoridades e representantes do turismo para discutir estratégias de desenvolvimento de Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Reunião do Comtur reuniu autoridades e representantes do turismo para discutir estratégias de desenvolvimento de Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 11/06/2026 10:26

Rio das Ostras - A busca por um turismo cada vez mais organizado, seguro e competitivo pautou a mais recente reunião do Conselho Municipal de Turismo de Rio das Ostras. O encontro, realizado nesta semana, reuniu representantes do setor turístico, autoridades municipais e integrantes das forças de segurança para discutir medidas capazes de melhorar a experiência de moradores e visitantes e fortalecer a economia ligada ao segmento.

Entre os principais assuntos debatidos estiveram o ordenamento das orlas, especialmente na região da Praia do Centro, o reforço das ações de segurança pública, a qualificação dos espaços turísticos e o desenvolvimento das atividades comerciais e gastronômicas do município.

O presidente do Comtur, Claudinei Santos, destacou que o conselho tem desempenhado um papel importante na construção de soluções conjuntas para o setor, aproximando empresários, sociedade civil e poder público. Segundo ele, a integração entre turismo e segurança é um dos pilares para consolidar Rio das Ostras como um destino atrativo durante todo o ano.

A reunião contou com a participação de representantes de diferentes órgãos públicos e das forças de segurança, entre eles integrantes do 32º Batalhão da Polícia Militar, do programa Segurança Presente e das secretarias municipais ligadas às áreas de ordem pública, assistência social e desenvolvimento econômico. A proposta foi ampliar o diálogo entre os setores e alinhar estratégias para enfrentar desafios relacionados à ocupação das orlas e à qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes.

Outro destaque do encontro foi a apresentação dos novos materiais institucionais de divulgação turística do município. Produzidos em português, inglês e espanhol, os folders serão distribuídos a agências e operadores de turismo, ampliando a promoção de Rio das Ostras em mercados nacionais e internacionais.

Também foi apresentado o andamento das ações para a criação do Fundo Municipal de Turismo, instrumento que deverá contribuir para fortalecer a gestão do setor e ampliar a capacidade de investimento em projetos estratégicos para a cidade.

Ao reunir diferentes segmentos em torno de objetivos comuns, o Comtur reforçou a importância do planejamento integrado para o crescimento sustentável do turismo. A iniciativa buscou alinhar ações voltadas à segurança, infraestrutura, promoção do destino e valorização dos empreendedores locais, consolidando o setor como um dos principais motores do desenvolvimento econômico de Rio das Ostras.