Reunião do Comtur reuniu autoridades e representantes do turismo para discutir estratégias de desenvolvimento de Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy
Segurança e turismo estiveram no centro dos debates do Comtur em reunião estratégica em Rio das Ostras
Encontro reuniu representantes do setor turístico, forças de segurança e gestores públicos para discutir melhorias nas orlas, fortalecimento do comércio e novas ações para impulsionar o destino
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