Material apreendido pela Polícia Militar em Cidade Praiana foi encaminhado para a delegacia de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Material apreendido pela Polícia Militar em Cidade Praiana foi encaminhado para a delegacia de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 11/06/2026 10:20

Rio das Ostras - Uma ação de rotina da Polícia Militar terminou com a apreensão de drogas, dinheiro e uma réplica de fuzil no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. A ocorrência, registrada nesta quarta-feira (10), resultou na prisão de um suspeito por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

De acordo com informações do 32º BPM, a equipe realizava patrulhamento preventivo pela localidade quando identificou um homem em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele demonstrou nervosismo e tentou dispensar parte do material que carregava, o que motivou a abordagem.

Durante as buscas, os agentes encontraram 15 cápsulas de cocaína, com aproximadamente 57 gramas da droga, além de R$ 60 em dinheiro. A operação também levou à localização de uma réplica de fuzil, que estava escondida em um imóvel aparentemente abandonado nas proximidades.

Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia, junto com o suspeito. Após a análise da autoridade policial, o homem permaneceu preso, autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Polícia Militar mantém o reforço do patrulhamento em diferentes regiões de Rio das Ostras com o objetivo de combater a criminalidade e coibir a atuação do tráfico de drogas nos bairros do município.