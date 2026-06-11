Material apreendido pela Polícia Militar em Cidade Praiana foi encaminhado para a delegacia de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Suspeito é preso e PM apreende drogas e réplica de fuzil durante ação em Rio das Ostras
Abordagem no bairro Cidade Praiana terminou com apreensão de entorpecentes, dinheiro e um simulacro de arma longa que estava escondido em um imóvel abandonado
Dr. Serginho anuncia reforma da Cabana do Pescador, que vira aposta para o turismo
De acordo com o secretário de Turismo, Davi Barcelos, as obras começam de imediato para conter a degradação do imóvel e preparar o espaço para um novo capítulo voltado ao turismo e à preservação da memória local
De PL a PT: inauguração de diretório do PSDB reúne diversos políticos em Araruama
Pré-candidatura de Thiago Moura é oficializada em ato com várias lideranças, entre elas, a prefeita Daniela Soares, Eduardo Paes, Diego Quaquá e Murillo Gouvêa
Rio das Ostras Jazz & Blues Festival movimentou R$ 10 milhões e reforçou a cidade como potência do turismo cultural
Público formado majoritariamente por turistas impulsionou hotéis, restaurantes e comércio durante quatro dias de shows e experiências culturais
Segurança e turismo estiveram no centro dos debates do Comtur em reunião estratégica em Rio das Ostras
Encontro reuniu representantes do setor turístico, forças de segurança e gestores públicos para discutir melhorias nas orlas, fortalecimento do comércio e novas ações para impulsionar o destino
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Rio das Ostras entra para grupo seleto de cidades com sistema nacional de processos eletrônicos
Município passa a integrar o ProPEN com tecnologia desenvolvida por servidores locais e promete mais agilidade, transparência e menos burocracia nos serviços públicos
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