Adesão ao ProPEN coloca Rio das Ostras entre os municípios fluminenses que investem na transformação digital da gestão pública - Foto: Reprodução

Adesão ao ProPEN coloca Rio das Ostras entre os municípios fluminenses que investem na transformação digital da gestão públicaFoto: Reprodução

Publicado 11/06/2026 10:16

Rio das Ostras - A transformação digital ganhou um novo capítulo em Rio das Ostras. O município oficializou sua adesão ao Programa Nacional de Processo Eletrônico (ProPEN), iniciativa do Governo Federal que conecta órgãos públicos de todo o país e promete tornar mais rápidos, seguros e transparentes os serviços administrativos. No Estado do Rio de Janeiro, apenas Rio das Ostras e a capital fluminense utilizam tecnologia própria integrada ao programa.

A formalização aconteceu durante o XI Fórum Nacional da Rede de Parcerias, Transferências e Compras Públicas, realizado em Brasília. O certificado de adesão foi entregue ao prefeito Carlos Augusto Balthazar pelo secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Roberto Pojo.

O grande diferencial do município está na tecnologia desenvolvida pelos próprios servidores públicos. Rio das Ostras opera com o Sistema Administrativo Livre Integrado (SALI), plataforma criada pela equipe técnica da administração municipal e que agora será conectada ao Tramita GOV.BR, ambiente digital que permite a troca eletrônica de documentos entre órgãos federais, estaduais e municipais.

Na prática, a integração deverá reduzir a burocracia, acelerar a tramitação de processos e diminuir o uso de papel, além de facilitar a comunicação institucional com governos, tribunais e órgãos de fiscalização.

Segundo o prefeito Carlos Augusto, o avanço representa mais eficiência na prestação dos serviços públicos. Ele destacou que o projeto é resultado do trabalho técnico desenvolvido pelos servidores municipais, responsáveis pela criação, implantação e capacitação das equipes para utilização do sistema.

A secretária de Gestão Pública, Márcia Almeida, ressaltou que a adesão fortalece o projeto Rio das Ostras Digital e contribuirá para reduzir o tempo de resposta aos cidadãos, tornando a administração mais moderna e acessível.

Já o secretário de Governança e Transformação Digital, Maurício dos Anjos, explicou que a integração ao ProPEN também ampliará a transparência dos processos administrativos, especialmente nas áreas de licitações e contratações públicas, além de trazer benefícios diretos para a gestão municipal.

O superintendente de Processos Digitais e Inovação, Leonardo Calheiros, destacou que a nova plataforma permitirá a comunicação eletrônica entre Rio das Ostras e diversos órgãos públicos, incluindo governos estadual e federal, tribunais e Ministério Público, reforçando a segurança das informações e o controle dos processos.

Com a adesão ao ProPEN, Rio das Ostras amplia sua estratégia de modernização administrativa e passa a integrar uma rede nacional voltada à inovação tecnológica, buscando oferecer serviços públicos mais eficientes e próximos das necessidades da população.