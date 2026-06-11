Festival reuniu milhares de pessoas em Rio das Ostras e consolidou a cidade entre os principais destinos culturais do país - Foto: Divulgação

Festival reuniu milhares de pessoas em Rio das Ostras e consolidou a cidade entre os principais destinos culturais do paísFoto: Divulgação

Publicado 11/06/2026 11:02

Rio das Ostras - O Rio das Ostras Jazz & Blues Festival encerrou sua 22ª edição com números que foram além dos palcos e dos aplausos. Durante quatro dias, a cidade recebeu milhares de visitantes, movimentou a economia local e fortaleceu sua posição como um dos principais destinos culturais do Brasil. Levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo apontou que o evento gerou cerca de R$ 10 milhões em movimentação financeira direta.

Realizado entre os dias 4 e 7 de junho, o festival transformou praias, praças e espaços públicos em grandes pontos de encontro para amantes da música. Artistas nacionais e internacionais se apresentaram em cinco palcos espalhados pelo município, atraindo um público diversificado e contribuindo para aquecer diferentes setores da economia.

Os dados da pesquisa mostram que 70,5% dos participantes eram turistas, enquanto 24,2% eram moradores da cidade e 5,3% excursionistas. Visitantes de diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro e de estados como Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo estiveram presentes na programação.

O impacto econômico foi percebido em toda a cadeia turística. Hotéis, pousadas, bares, restaurantes, comércio e prestadores de serviços registraram aumento na movimentação durante o feriado prolongado. Segundo o levantamento, os gastos dos turistas alcançaram aproximadamente R$ 8,7 milhões. Somados ao consumo dos excursionistas e dos moradores, a movimentação financeira ultrapassou a marca dos R$ 10 milhões.

Além dos resultados econômicos, a edição de 2026 registrou elevado índice de aprovação do público, com mais de 92% de avaliações positivas. Os números reforçam a importância do festival como ferramenta de promoção turística e valorização cultural.

A realização do evento contou com a participação de instituições públicas e da iniciativa privada. O Sesc RJ foi o apresentador oficial, com patrocínio master da Petrobras e apoio das empresas Seagems, Oceânica e Rio+ Saneamento, permitindo a manutenção de uma programação gratuita e acessível.

Ao longo de mais de duas décadas, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival ampliou seu papel no calendário nacional de eventos. Mais do que reunir grandes artistas, o encontro fortaleceu a identidade cultural do município, atraiu visitantes, gerou oportunidades de negócios e consolidou a cidade como referência no turismo de eventos e na produção cultural brasileira.

A edição de 2026 terminou deixando um saldo positivo para moradores, empreendedores e turistas, reafirmando que a cultura também é uma importante ferramenta de desenvolvimento econômico e social.