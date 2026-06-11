Festival reuniu milhares de pessoas em Rio das Ostras e consolidou a cidade entre os principais destinos culturais do paísFoto: Divulgação
Rio das Ostras Jazz & Blues Festival movimentou R$ 10 milhões e reforçou a cidade como potência do turismo cultural
Público formado majoritariamente por turistas impulsionou hotéis, restaurantes e comércio durante quatro dias de shows e experiências culturais
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Segurança e turismo estiveram no centro dos debates do Comtur em reunião estratégica em Rio das Ostras
Encontro reuniu representantes do setor turístico, forças de segurança e gestores públicos para discutir melhorias nas orlas, fortalecimento do comércio e novas ações para impulsionar o destino
Suspeito é preso e PM apreende drogas e réplica de fuzil durante ação em Rio das Ostras
Abordagem no bairro Cidade Praiana terminou com apreensão de entorpecentes, dinheiro e um simulacro de arma longa que estava escondido em um imóvel abandonado
Rio das Ostras entra para grupo seleto de cidades com sistema nacional de processos eletrônicos
Município passa a integrar o ProPEN com tecnologia desenvolvida por servidores locais e promete mais agilidade, transparência e menos burocracia nos serviços públicos
Asfalto novo chega a ruas e avenidas de Rio das Ostras e reforça mobilidade em bairros estratégicos Subtítulo
Serviços de recuperação viária avançam em diferentes regiões do município e incluem trechos de grande circulação de veículos e acesso à Zona Especial de Negócios
Após sucesso do aniversário da cidade, Fabinho Costa inicia planejamento da FLIG 2026
Reunião do prefeito com comandantes da PM reforçou o alinhamento para garantir segurança e estrutura na próxima edição da Feira Literária
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