Programação do Agosto Lilás reúne poder público, instituições e sociedade para ampliar a proteção às mulheres e fortalecer a rede de enfrentamento à violência - Foto: Ilustração

Programação do Agosto Lilás reúne poder público, instituições e sociedade para ampliar a proteção às mulheres e fortalecer a rede de enfrentamento à violênciaFoto: Ilustração

Publicado 03/08/2026 12:34 | Atualizado 03/08/2026 12:36

Rio das Ostras - A defesa da vida, da dignidade e do direito das mulheres ocupa lugar de destaque em Rio das Ostras durante todo o A defesa da vida, da dignidade e do direito das mulheres ocupa lugar de destaque em Rio das Ostras durante todo o mês de agosto . O município transforma o Agosto Lilás em um amplo movimento de conscientização, acolhimento e fortalecimento da rede de proteção, reunindo ações educativas, esportivas, técnicas e comunitárias que reforçam uma mensagem essencial: violência contra a mulher não pode ser naturalizada, silenciada ou ignorada.

A mobilização ganha ainda mais relevância neste ano por marcar as duas décadas da Lei Maria da Penha, considerada uma das legislações mais importantes do país no enfrentamento à violência doméstica e familiar. A programação busca aproximar a população das políticas públicas existentes, ampliar o acesso à informação e incentivar a denúncia de qualquer forma de agressão.

As atividades são coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), a Patrulha Maria da Penha, além de outras secretarias municipais, instituições e representantes da sociedade civil.

Ao longo da campanha, a cidade receberá encontros de capacitação, atividades esportivas, ações de acolhimento, eventos comunitários e iniciativas voltadas ao fortalecimento da rede de atendimento. A proposta é envolver diferentes segmentos da sociedade na construção de uma cultura baseada no respeito, na igualdade e na proteção dos direitos das mulheres.

Entre os destaques da programação estão a capacitação das equipes do CEAM, uma ação especial em homenagem aos 20 anos da Lei Maria da Penha, caminhada e corrida na Lagoa de Iriry, atividades de autocuidado destinadas às mulheres atendidas pelo Centro Especializado, uma ação regional desenvolvida em parceria com municípios vizinhos e uma motociata que encerrará a campanha.

Mais do que relembrar uma importante conquista jurídica, o Agosto Lilás convida toda a sociedade a reconhecer que a violência pode assumir diferentes formas. Além das agressões físicas, a legislação também identifica como violência práticas psicológicas, morais, sexuais, patrimoniais e vicárias, muitas vezes presentes de maneira silenciosa no cotidiano das vítimas.

A campanha reforça que o enfrentamento começa pela informação e pela identificação dos primeiros sinais de abuso. Situações de controle excessivo, ameaças, humilhações, isolamento, perseguição e manipulação emocional também configuram violência e precisam ser combatidas.

Em Rio das Ostras, esse trabalho acontece durante todo o ano por meio de uma estrutura permanente de atendimento. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher oferece acolhimento, orientação psicossocial e encaminhamento para os serviços da rede de proteção. Já a Patrulha Maria da Penha acompanha mulheres com medidas protetivas, realizando monitoramento preventivo e fiscalização do cumprimento das decisões judiciais.

A administração municipal destaca que enfrentar a violência contra a mulher exige compromisso coletivo. Além da atuação dos órgãos públicos, o apoio da sociedade é considerado fundamental para romper ciclos de agressão, estimular denúncias e garantir que mais mulheres encontrem proteção, acolhimento e condições para reconstruir suas vidas.

Casos de violência podem ser denunciados pelo Disque 180, pela Patrulha Maria da Penha, no telefone (22) 2771-5000, ou diretamente ao Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), pelo número (22) 2771-3125.