Voluntários participaram de treinamento prático com motos aquáticas para reforçar o atendimento em ocorrências nas praias de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Voluntários participaram de treinamento prático com motos aquáticas para reforçar o atendimento em ocorrências nas praias de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 03/08/2026 12:29

Rio das Ostras - O preparo para enfrentar situações de emergência ganhou um importante reforço em Rio das Ostras. Apostando na prevenção e na participação da comunidade como aliada da segurança, o município concluiu a capacitação de uma nova equipe de voluntários aptos a atuar no apoio às operações de resgate nas praias. A iniciativa representa mais um passo na construção de uma rede preparada para agir com rapidez nos momentos em que cada segundo pode fazer a diferença.

Promovido pela Subsecretaria Municipal de Defesa Civil, o treinamento reuniu seis pilotos de moto aquática na Praia do Bosque. A atividade integra o programa permanente dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs), que busca capacitar moradores para colaborar com as equipes oficiais em ações preventivas e no suporte inicial durante ocorrências de risco.

A formação contou com a parceria do Grupamento Ambiental da Polícia Militar, sediado em Búzios e responsável também pela área operacional de Rio das Ostras, além do Corpo de Bombeiros. As instituições acompanharam toda a atividade e disponibilizaram as motos aquáticas utilizadas durante os exercícios práticos.

O treinamento também recebeu o apoio do coordenador da Guarda Ambiental de Rio das Ostras, Fábio Souza, que possui formação como guarda-vidas, e de um guarda-vidas da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), responsáveis por compartilhar técnicas de condução, abordagem, segurança e procedimentos utilizados em situações reais de salvamento.

Segundo o subsecretário de Defesa Civil, Edmilson Martins, ampliar o número de pessoas preparadas para atuar em emergências fortalece toda a estrutura de resposta do município.

"Em muitas ocorrências, quem está mais próximo da vítima é justamente quem pode iniciar o primeiro atendimento até a chegada das equipes especializadas. Capacitar voluntários significa ampliar a capacidade de resposta, reduzir riscos e aumentar a segurança de moradores e visitantes", destacou.

O programa dos NUPDECs mantém um calendário permanente de capacitações voltadas tanto para servidores públicos quanto para integrantes da sociedade civil. A proposta é formar uma rede colaborativa preparada para atuar em diferentes tipos de ocorrências, desde eventos climáticos até situações de salvamento.

A iniciativa já vem apresentando resultados. No ano passado, o município capacitou 12 integrantes de grupos de jipeiros 4x4 para atuação em operações de apoio durante situações emergenciais, fortalecendo a integração entre poder público e comunidade.

A preparação continuará nos próximos dias com a abertura de uma nova turma do curso, que deverá reunir cerca de 20 participantes. As aulas acontecerão em formato teórico e prático, incluindo um simulado final, permitindo que os voluntários coloquem em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da capacitação.

Com investimentos contínuos em prevenção, treinamento e participação comunitária, Rio das Ostras amplia sua capacidade de resposta diante de emergências e consolida uma política pública voltada à proteção da vida, à segurança nas praias e ao fortalecimento da cultura de prevenção no município.