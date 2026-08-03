Voluntários participaram de treinamento prático com motos aquáticas para reforçar o atendimento em ocorrências nas praias de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Rio das Ostras fortalece rede de voluntários e amplia preparação para salvar vidas no mar
Capacitação de pilotos de moto aquática reforça atuação preventiva nas praias e integra estratégia permanente da Defesa Civil para resposta rápida em situações de emergência
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Desafio dos Mares transforma Rio das Ostras em palco da natação em águas abertas neste domingo
Circuito reúne atletas de diferentes estados na Praia do Centro e reforça a vocação esportiva e turística do município com provas para todas as idades e níveis de experiência
Bloqueio de R$ 270 mi do MP expõe elos entre Krofman e nomeações na Prefeitura de Casimiro
Documentos e bastidores revelam a influência de "Pimpolho" no governo municipal e a atuação de sua companheira no controle de contratos milionários
Prefeito Fábio do Pastel recebe Estado para agenda sobre a Laguna de Araruama
Visita técnica reuniu representantes do Estado, INEA e Prolagos para discutir ações integradas de preservação e recuperação ambiental da Laguna de Araruama.
Ramon Gidalte resolve se pronunciar sobre a crise em podcast amigo
Prefeito de Casimiro de Abreu escolheu mídia alinhada ao governo municipal para comentar temas que dominam o debate na cidade, como a operação do GAECO, o atraso no pagamento da Educação, entre outros
Com turismo no centro da pauta, Fábio do Pastel recebe Gustavo Tutuca em São Pedro
Ao lado dos secretários Rodolfo Jotha e Thiago Marques, prefeito destacou importância de parcerias para projetos futuros
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