Praia do Centro recebe competidores de águas abertas em uma manhã dedicada ao esporte, superação e contato com a naturezaFoto: Douglas Smmithy
Desafio dos Mares transforma Rio das Ostras em palco da natação em águas abertas neste domingo
Circuito reúne atletas de diferentes estados na Praia do Centro e reforça a vocação esportiva e turística do município com provas para todas as idades e níveis de experiência
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Bloqueio de R$ 270 mi do MP expõe elos entre Krofman e nomeações na Prefeitura de Casimiro
Documentos e bastidores revelam a influência de "Pimpolho" no governo municipal e a atuação de sua companheira no controle de contratos milionários
Prefeito Fábio do Pastel recebe Estado para agenda sobre a Laguna de Araruama
Visita técnica reuniu representantes do Estado, INEA e Prolagos para discutir ações integradas de preservação e recuperação ambiental da Laguna de Araruama.
Ramon Gidalte resolve se pronunciar sobre a crise em podcast amigo
Prefeito de Casimiro de Abreu escolheu mídia alinhada ao governo municipal para comentar temas que dominam o debate na cidade, como a operação do GAECO, o atraso no pagamento da Educação, entre outros
Com turismo no centro da pauta, Fábio do Pastel recebe Gustavo Tutuca em São Pedro
Ao lado dos secretários Rodolfo Jotha e Thiago Marques, prefeito destacou importância de parcerias para projetos futuros
Daniela Soares acompanha preparativos do Wine & Jazz e aposta em eventos pra impulsionar turismo
Prefeita visitou a Praça Antônio Raposo e acompanhou montagem da estrutura para evento que reúne música, gastronomia e turismo a partir desta sexta (31)
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