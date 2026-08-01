Praia do Centro recebe competidores de águas abertas em uma manhã dedicada ao esporte, superação e contato com a natureza - Foto: Douglas Smmithy

Praia do Centro recebe competidores de águas abertas em uma manhã dedicada ao esporte, superação e contato com a naturezaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 01/08/2026 13:33 | Atualizado 01/08/2026 13:34

Rio das Ostras - O mar que faz parte da identidade de O mar que faz parte da identidade de Rio das Ostras será, mais uma vez, cenário de grandes desafios , histórias de superação e disputas de alto nível. A Praia do Centro recebe, neste domingo (2), mais uma etapa do Circuito Desafio dos Mares, competição que promete movimentar a cidade com a presença de atletas, equipes e apaixonados pela natação em águas abertas.

Reconhecido como um dos principais eventos da modalidade no país, o circuito coloca Rio das Ostras na rota das grandes competições esportivas e fortalece o município como destino para eventos que unem esporte, turismo e qualidade de vida. Além de estimular a prática esportiva, a iniciativa movimenta a economia local, atraindo visitantes para hotéis, restaurantes e comércios da região.

As provas serão disputadas em três percursos. A distância de 2,5 quilômetros terá largada às 8h. Em seguida, às 9h45, será a vez dos competidores dos 700 metros. A programação será encerrada com a prova de 100 metros, marcada para as 10h30. Todas as largadas acontecerão nas proximidades do Iate Clube, com estrutura preparada para receber atletas e público.

O evento reúne nadadores experientes, iniciantes e praticantes da modalidade que encontram nas águas de Rio das Ostras um ambiente favorável para competir, superar limites e viver uma experiência única em contato com a natureza.

Com um litoral conhecido pela beleza das praias e pelas condições ideais para atividades esportivas, Rio das Ostras amplia sua presença no calendário nacional de eventos ao sediar uma competição que valoriza o esporte ao ar livre e incentiva hábitos saudáveis.

O Circuito Desafio dos Mares é realizado pelo Instituto Tóquio, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, do Governo Federal, e conta, nesta etapa, com o apoio institucional da Prefeitura de Rio das Ostras.