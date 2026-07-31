Alícia Gomes comemora o vice-campeonato brasileiro conquistado após superar um percurso de alto nível técnico e grande desgaste físicoFoto: Divulgação
Alícia Gomes acelera rumo ao pódio e coloca Rio das Ostras entre os destaques do ciclismo brasileiro
Vice-campeã nacional de Cross Country Olímpico, jovem atleta conquista resultado histórico em uma das competições mais exigentes do país e reforça o potencial esportivo do município
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Secretário de Segurança vai a público e nega nova onda de extorsões em Búzios
Coronel Gláucio Moreira afirma que investigação sobre esquema envolvendo a venda de água e botijões de gás começou em abril, levou à prisão de quatro suspeitos e que não há registros de novos casos
Após 10 anos de espera, Marcelo Magno entrega ETE de Monte Alto e promete nova etapa
Estação passa a operar com tratamento terciário, o mais avançado para limpeza do esgoto, e prefeito anuncia que a unidade da Praia Grande será a próxima a ser modernizada
Vantoil Martins reúne cerca de 2 mil pessoas em encontro
Praça do Canhão, em São Pedro da Aldeia, ficou movimentada com a chegada do público. Candidato do PSB disse que pretende atuar em defesa do interior na Assembleia Legislativa
Fábio do Pastel nega racha com Paulo Lobo e fala em 'intriga da oposição'
Prefeito afirma que relação com o ex-prefeito vai além da política e atribui rumores a adversários
Atletas de Rio das Ostras brilham em competições e projetam o município pelo país
Conquistas no judô e no bodyboard evidenciam a força do esporte de base e o impacto do Programa Bolsa Atleta na formação de novos campeões
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