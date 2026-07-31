Alícia Gomes comemora o vice-campeonato brasileiro conquistado após superar um percurso de alto nível técnico e grande desgaste físico - Foto: Divulgação

Alícia Gomes comemora o vice-campeonato brasileiro conquistado após superar um percurso de alto nível técnico e grande desgaste físicoFoto: Divulgação

Publicado 31/07/2026 11:17 | Atualizado 31/07/2026 11:18

Rio das Ostras - Talento, disciplina, coragem e perseverança. Essas quatro palavras resumem a trajetória da jovem ciclista Alícia Gomes, que voltou a colocar Talento, disciplina, coragem e perseverança. Essas quatro palavras resumem a trajetória da jovem ciclista Alícia Gomes, que voltou a colocar Rio das Ostras em evidência no esporte nacional ao conquistar o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro de Cross Country Olímpico 2026, na categoria Infantojuvenil. A competição, disputada em São José dos Campos, no interior de São Paulo, reuniu os melhores atletas da modalidade e confirmou a força da nova geração do ciclismo brasileiro.

Em um percurso conhecido pelo elevado grau de dificuldade, marcado por subidas longas, descidas técnicas, obstáculos naturais e ritmo intenso do início ao fim, Alícia mostrou maturidade competitiva, resistência física e controle emocional para garantir um lugar entre as melhores ciclistas do país.

O resultado representa mais do que uma medalha. A conquista simboliza meses de dedicação, treinos intensos e preparação constante para enfrentar atletas de diferentes estados, todos em busca do principal título nacional da modalidade.

Ao cruzar a linha de chegada, a atleta celebrou não apenas a segunda colocação, mas a certeza de estar evoluindo dentro do esporte.

"Fiquei muito satisfeita com a minha performance. Foi uma prova extremamente rápida, com trechos bastante técnicos que exigiram muito preparo físico e mental. Saio ainda mais motivada para os próximos desafios. Cada treino, cada dificuldade e cada aprendizado fazem parte da construção dos meus objetivos", afirmou.

Considerado o evento mais importante do calendário brasileiro do mountain bike, o Campeonato Brasileiro de Cross Country Olímpico reúne anualmente os principais talentos da modalidade e serve como referência para a formação de atletas que futuramente poderão representar o Brasil em competições internacionais.

A campanha de Alícia reforça o crescimento do ciclismo em Rio das Ostras e evidencia como investimento, incentivo e dedicação podem transformar jovens promessas em protagonistas do esporte nacional. O desempenho da atleta também inspira crianças e adolescentes que enxergam no esporte um caminho de desenvolvimento, disciplina e novas oportunidades.

Mais do que conquistar um lugar no pódio, Alícia Gomes escreveu um novo capítulo para o esporte riostrense. A medalha de prata confirma que o talento produzido em Rio das Ostras segue ultrapassando fronteiras e competindo de igual para igual com os maiores nomes do ciclismo brasileiro.