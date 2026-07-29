Famílias cadastradas receberam colchões, kits de higiene, dormitórios e alimentos durante mais uma etapa da assistência humanitária - Foto: Divulgação

Famílias cadastradas receberam colchões, kits de higiene, dormitórios e alimentos durante mais uma etapa da assistência humanitáriaFoto: Divulgação

Publicado 29/07/2026 10:41 | Atualizado 29/07/2026 10:41

Rio das Ostras - Quando a água baixou, ficaram os desafios de reconstruir a rotina, recuperar móveis, reorganizar a casa e retomar a vida. Em Rio das Ostras, esse processo ganhou um novo capítulo com a continuidade da assistência às famílias atingidas pelas fortes chuvas. A distribuição de colchões, kits dormitórios, kits de higiene e cestas de alimentos marcou mais uma etapa do trabalho voltado às Quando a água baixou, ficaram os desafios de reconstruir a rotina, recuperar móveis, reorganizar a casa e retomar a vida. Em Rio das Ostras, esse processo ganhou um novo capítulo com a continuidade da assistência às famílias atingidas pelas fortes chuvas. A distribuição de colchões, kits dormitórios, kits de higiene e cestas de alimentos marcou mais uma etapa do trabalho voltado às pessoas que ainda enfrentam situação de vulnerabilidade social após o desastre climático.

A ação foi realizada pela Defesa Civil e pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social com materiais enviados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A entrega começou pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Central, instalado no Parque da Cidade, contemplando moradores dos bairros Recanto e Nova Cidade que já estavam cadastrados pelos serviços socioassistenciais.

O cronograma prevê que as famílias atendidas pelos Centros de Referência Norte e Sul também recebam os benefícios nos próximos dias, ampliando o alcance da iniciativa e garantindo que a ajuda chegue a quem ainda necessita de apoio.

Famílias cadastradas receberam colchões, kits de higiene, dormitórios e alimentos durante mais uma etapa da assistência humanitária Foto: Divulgação Mais do que entregar materiais, a mobilização representa a continuidade de uma política pública construída para acompanhar as famílias depois da emergência. Desde o período das enchentes, equipes da Defesa Civil e da Assistência Social mantêm monitoramento permanente das áreas afetadas, identificando necessidades e oferecendo suporte conforme a realidade de cada morador.

Segundo o subsecretário de Defesa Civil, Edmilson Martins, o atendimento permanece ativo porque os impactos das chuvas não terminam quando a água recua.

"Prestamos apoio durante todo o período crítico e seguimos ao lado das famílias. O decreto de emergência permanece em vigor por seis meses e continuaremos atuando sempre que houver necessidade. Nosso compromisso é garantir assistência enquanto houver pessoas precisando de apoio", afirmou.

O secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Carlos Correia, destacou que o acompanhamento das famílias vai além da entrega dos materiais.

"Cada família possui uma realidade diferente. Muitas conseguiram se reestruturar, mas outras ainda enfrentam dificuldades. Nosso trabalho é identificar essas necessidades e oferecer suporte para que todas possam reconstruir suas vidas com dignidade", ressaltou.

O secretário lembrou ainda que moradores das áreas atingidas que ainda não realizaram cadastro podem procurar qualquer unidade do Cras para receber atendimento e acompanhamento da rede socioassistencial.

Entre as pessoas beneficiadas está Alcineia Cunha, moradora do Recanto. Ela recorda que o momento mais difícil foi perceber que toda a comunidade enfrentava a mesma situação.

"Foi muito sofrimento para todos nós. A água chegou dentro das casas e parecia que nunca iria passar. Desde o primeiro momento fomos atendidos. As equipes chegaram até de caiaque, durante a noite, chamando os moradores de porta em porta. Agora receber esse novo auxílio mostra que não fomos esquecidos", contou.

Também moradora do Recanto, Herlane Soares Santos disse que ainda tenta reconstruir a casa depois de perder praticamente tudo.

"Cada ajuda representa um novo começo. Primeiro veio a cesta básica, depois o auxílio financeiro e agora recebemos novos materiais. Isso faz diferença para quem está tentando recomeçar depois de perder tantos bens", afirmou.

Os kits distribuídos incluem produtos de limpeza e higiene, como detergente, desinfetante, cloro, sabão em pó, pano de chão, vassoura, rodo, pá e sacos de lixo. Já os kits dormitórios são compostos por lençol, edredom, travesseiros e fronhas. As cestas de alimentos reúnem itens essenciais como arroz, feijão, açúcar, café, leite em pó, macarrão, farinha, óleo, biscoitos, milho, ervilha, molho de tomate, sardinha e salsicha.

A continuidade da assistência reforça o compromisso de manter o atendimento às famílias enquanto houver necessidade, transformando a solidariedade em ações concretas capazes de ajudar moradores a reconstruírem suas casas e recuperarem a esperança depois de um dos períodos mais difíceis enfrentados pelo município.

