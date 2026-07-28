Moradores receberam orientações, realizaram testes rápidos e tiveram acesso a informações sobre prevenção das hepatites virais e outras ISTsFoto: Divulgação
Prevenção em destaque: Rio das Ostras promove testes rápidos contra hepatites virais
Ação realizada nesta terça-feira (28) levou orientação, diagnóstico gratuito e distribuição de insumos para reforçar o combate a doenças que podem evoluir de forma silenciosa
Com bênção de Romário, Daniele Martins entra na corrida à Alerj
Primeira-dama de Búzios oficializa candidatura e fortalece projeto político do grupo de Alexandre Martins
CPI das Licitações ganha força e coloca governo Ramon Gidalte na mira da oposição
Lelei da Marmoraria e Rosimery Mangifesta articulam apoio para investigar contratos e aditivos da prefeitura
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Lagoa de Iriry será palco de quatro dias de sabores, música e turismo em Rio das Ostras
Festival Gastronômico e Festival Sesc de Inverno começam nesta quinta-feira (30) com programação gratuita, mais de 15 restaurantes, Cozinha Show e apresentações de Léo Jaime e Paula Fernandes
Lindbergh Farias participa de ato político com casa cheia em Cabo Frio
Vice-prefeito Miguel Alencar, presidente do PT cabo-friense e outras lideranças do partido participaram da mobilização política, no último sábado (25)
Vigilância Sanitária reativa canal direto e agiliza atendimento aos moradores de Rio das Ostras
Novo contato oficial pelo WhatsApp facilita denúncias, orientações e esclarecimentos, além de reforçar o alerta contra golpes envolvendo falsas cobranças
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