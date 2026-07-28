Moradores receberam orientações, realizaram testes rápidos e tiveram acesso a informações sobre prevenção das hepatites virais e outras ISTs - Foto: Divulgação

Moradores receberam orientações, realizaram testes rápidos e tiveram acesso a informações sobre prevenção das hepatites virais e outras ISTsFoto: Divulgação

Publicado 28/07/2026 13:33 | Atualizado 28/07/2026 14:11

Rio das Ostras - A prevenção ganhou espaço no coração de Rio das Ostras nesta terça-feira (28). Em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde promoveram uma grande mobilização na Praça José Pereira Câmara, no Centro, oferecendo informações, testes rápidos e orientações sobre uma doença que, na maioria dos casos, evolui de forma silenciosa e só é descoberta quando já provocou danos ao fígado.

A iniciativa aproximou os serviços de saúde da população e chamou atenção para a importância do diagnóstico precoce, considerado um dos principais aliados no combate às hepatites virais. Além das orientações sobre formas de transmissão, prevenção e tratamento, equipes especializadas distribuíram insumos de prevenção e esclareceram dúvidas relacionadas às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Os testes rápidos para hepatites e outras ISTs foram disponibilizados gratuitamente nas dependências da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, localizada em frente à praça. O atendimento foi realizado por profissionais da rede municipal em parceria com o Conselho Gestor do Serviço de Assistência Especializada (SAE) e a Pastoral da Aids.

A ação buscou ampliar o acesso ao diagnóstico, estimular o cuidado com a saúde e conscientizar a população sobre a necessidade de realizar exames mesmo na ausência de sintomas.

As hepatites virais representam um importante desafio para a saúde pública no Brasil e no mundo. As infecções atingem diretamente o fígado e podem provocar alterações leves ou evoluir para quadros graves. Em muitos pacientes, a doença permanece assintomática por anos, o que torna a realização de exames fundamental para identificar precocemente a infecção.

Quando surgem, os sintomas podem incluir cansaço, febre, mal-estar, tontura, náuseas, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

No Brasil, os tipos mais frequentes são causados pelos vírus A, B e C. A prevenção varia conforme cada tipo da doença. Contra a hepatite A, as orientações incluem cuidados com higiene e proteção em práticas sexuais com contato fecal-oral. Já a hepatite B pode ser evitada por meio da vacinação, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao promover atividades educativas e facilitar o acesso aos testes rápidos, a mobilização reforçou que informação, prevenção e diagnóstico continuam sendo as ferramentas mais eficazes para reduzir o avanço das hepatites virais e preservar a qualidade de vida da população.