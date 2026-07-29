Equipes atuam em diferentes frentes de trabalho para ampliar a drenagem e reduzir os impactos causados pelas chuvas em diversos bairros do município - Foto: Divulgação

Equipes atuam em diferentes frentes de trabalho para ampliar a drenagem e reduzir os impactos causados pelas chuvas em diversos bairros do municípioFoto: Divulgação

Publicado 29/07/2026 10:34 | Atualizado 29/07/2026 10:36

Rio das Ostras - As marcas deixadas pelas chuvas sempre fizeram parte da rotina de milhares de moradores de Rio das Ostras. Ruas alagadas, dificuldade de circulação e As marcas deixadas pelas chuvas sempre fizeram parte da rotina de milhares de moradores de Rio das Ostras. Ruas alagadas, dificuldade de circulação e problemas no escoamento da água desafiaram comunidades durante anos. Agora, esse cenário começa a mudar com um conjunto de obras que avança simultaneamente em diferentes regiões da cidade e promete transformar uma das principais demandas da população em uma nova realidade urbana.

Onze bairros e localidades recebem intervenções voltadas à drenagem e à urbanização. As equipes trabalham nos setores conhecidos como O e N, contemplando Enseada das Gaivotas, Terra Firme, Residencial Verdes Mares, Reduto da Paz, Floresta das Gaivotas, Praiamar, Bosque da Areia, Mar y Lago, Recreio, Ouro Verde e Jardim Bela Vista.

As ações incluem abertura de valas, implantação de tubulações, instalação de manilhas e melhorias em todo o sistema de drenagem, permitindo que as águas das chuvas sigam seu curso natural com mais eficiência e reduzindo os pontos críticos de alagamento.

O presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Maycon Prata, acompanha de perto o andamento das frentes de trabalho e explica que as intervenções nasceram a partir das demandas apresentadas pela própria população.

"Por determinação do prefeito Carlos Augusto, após uma série de reuniões com moradores, representantes da sociedade civil e secretários municipais, seguimos avançando com abertura de valas, assentamento de tubos e melhorias na drenagem para garantir o escoamento correto das águas e mais segurança para quem vive nessas localidades", afirmou.

Enquanto as máquinas avançam, moradores já percebem os resultados. O engenheiro de software Wagner Gouveia, morador da Enseada das Gaivotas, destaca que as equipes atuam de forma constante para atender os pontos mais críticos do bairro.

"O trabalho está sendo executado com bastante qualidade. As equipes estão presentes até nos fins de semana e conseguem atender exatamente as demandas que foram apresentadas pela comunidade. O prefeito esteve aqui, conheceu de perto a situação e hoje vemos esse compromisso sendo colocado em prática", relatou.

As obras fazem parte de uma atuação integrada que reúne o SAAE e as secretarias de Meio Ambiente, Saúde, Infraestrutura Urbana e Obras Públicas e Serviços Públicos. O objetivo é acelerar as intervenções, garantir mais eficiência na execução e ampliar os benefícios para os moradores.

Nas redes sociais, Carlos Augusto destacou que a união entre diferentes equipes tem permitido ampliar o ritmo dos serviços e levar melhorias para diversas regiões da cidade.

"Esse é um trabalho construído de forma integrada. As equipes atuam juntas para que cada intervenção tenha mais eficiência e alcance melhores resultados. De segunda a domingo seguimos avançando para oferecer mais segurança, infraestrutura e qualidade de vida aos moradores", afirmou.

Além de reduzir os impactos provocados pelas chuvas, as intervenções representam um investimento direto na valorização dos bairros, na mobilidade urbana e na melhoria das condições de vida da população. Com obras espalhadas por diferentes regiões, Rio das Ostras aposta em soluções estruturantes para resolver problemas históricos e preparar a cidade para um crescimento mais organizado.