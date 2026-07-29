Atletas de Rio das Ostras comemoram resultados expressivos em competições estaduais e nacionais, fortalecendo o esporte local - Foto: Divulgação

Atletas de Rio das Ostras comemoram resultados expressivos em competições estaduais e nacionais, fortalecendo o esporte localFoto: Divulgação

Publicado 29/07/2026 10:49

Rio das Ostras - O caminho até o pódio começa muito antes da medalha. Passa pelos primeiros treinos, pelas horas de dedicação, pelas viagens, pelos desafios e, principalmente, pelas oportunidades que permitem a O caminho até o pódio começa muito antes da medalha. Passa pelos primeiros treinos, pelas horas de dedicação, pelas viagens, pelos desafios e, principalmente, pelas oportunidades que permitem a jovens talentos continuar sonhando . Em Rio das Ostras, esse ciclo tem produzido resultados cada vez mais expressivos. Nas últimas semanas, atletas do município voltaram a subir ao pódio em competições estaduais e nacionais, consolidando a cidade como um celeiro de promessas do esporte brasileiro.

Os resultados vieram em modalidades diferentes, mas carregam o mesmo significado: dedicação, preparo e incentivo caminham lado a lado. No judô, Lavínia Rodrigues conquistou a medalha de bronze na etapa estadual dos Jogos Estudantis do Rio de Janeiro, disputada no Jequiá Iate Clube, na Ilha do Governador. O desempenho colocou novamente Rio das Ostras entre os destaques da competição e reforçou a qualidade da formação esportiva desenvolvida no município.

No litoral paranaense, o bodyboard levou o nome da cidade ainda mais longe durante a terceira etapa do Circuito Brasileiro, promovido pela Confederação Brasileira de Bodyboard, na Praia de Ipanema.

Entre os principais destaques esteve Noah Muhr. Aos 14 anos, o atleta demonstra maturidade rara para quem iniciou recentemente a carreira competitiva. Revelado na escolinha de bodyboard de Rio das Ostras, ele construiu uma trajetória de crescimento acelerado. Em pouco mais de um ano de competições oficiais, conquistou títulos nas categorias Sub-16 e Open no São Chico Bodyboard Pro, alcançou a quinta colocação entre os profissionais e voltou a chamar atenção ao vencer, no Paraná, as categorias Sub-18 Masculino e Open.

A participação riostrense também foi marcada pela força feminina. Manuella Giacomassi e Melissa Souza conquistaram o lugar mais alto do pódio em suas respectivas categorias e confirmaram o excelente momento vivido pelas atletas do município. As duas integram o Programa Bolsa Atleta, iniciativa que oferece suporte financeiro aos esportistas para ampliar as condições de treinamento e participação em competições.

Para Manuella, cada campeonato representa uma nova etapa de aprendizado e evolução.

"O campeonato trouxe muito conhecimento para a minha carreira. Quero agradecer ao prefeito Carlos Augusto pelo apoio oferecido por meio do Programa Bolsa Atleta e pela oportunidade de representar Rio das Ostras em competições importantes. Esse incentivo faz diferença no nosso desenvolvimento", afirmou.

Melissa também celebrou o resultado e destacou que a conquista é consequência de muito trabalho.

"É uma felicidade enorme conquistar um título brasileiro. Foram muitos treinos, dedicação e esforço para chegar até aqui. Cada vitória mostra que todo esse trabalho valeu a pena. Sou muito grata a Deus, à minha família e a todos que acreditam em mim. Agora é continuar treinando porque ainda existem muitos desafios pela frente", declarou.

Mais do que celebrar medalhas, os resultados refletem uma política voltada ao fortalecimento do esporte de base e à valorização dos atletas locais. O Programa Bolsa Atleta tem permitido que jovens talentos representem Rio das Ostras em competições de alto nível, ampliando oportunidades e fortalecendo a presença do município nos principais eventos esportivos do país.

As recentes conquistas reforçam que investir no esporte também significa investir em educação, inclusão, disciplina e transformação social. A cada competição, atletas de Rio das Ostras mostram que talento encontra espaço para crescer quando recebe incentivo, estrutura e oportunidade.