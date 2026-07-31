Equipes atuam simultaneamente em diversos bairros para ampliar a mobilidade, conservar áreas públicas e melhorar a infraestrutura urbana - Foto: Divulgação

Equipes atuam simultaneamente em diversos bairros para ampliar a mobilidade, conservar áreas públicas e melhorar a infraestrutura urbanaFoto: Divulgação

Publicado 31/07/2026 11:18 | Atualizado 31/07/2026 11:19

Rio das Ostras - Enquanto parte da cidade desperta para a rotina, máquinas, caminhões e equipes técnicas já ocupam ruas, parques e estradas de Rio das Ostras. Em diferentes pontos do município, Enquanto parte da cidade desperta para a rotina, máquinas, caminhões e equipes técnicas já ocupam ruas, parques e estradas de Rio das Ostras. Em diferentes pontos do município, uma força-tarefa de manutenção urbana transforma o cenário de bairros , melhora as condições de circulação e reforça serviços essenciais que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

A mobilização reúne serviços de patrolamento, drenagem, recuperação asfáltica, limpeza urbana e conservação de espaços públicos, alcançando bairros urbanos e localidades mais afastadas. O objetivo é manter um cronograma permanente de intervenções capazes de oferecer mais segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores.

Entre as principais frentes de trabalho, as equipes executaram o patrolamento de vias e melhorias nas condições de tráfego em ruas não pavimentadas da Enseada e de Cantagalo. As intervenções proporcionam deslocamentos mais seguros para motoristas, motociclistas, ciclistas e moradores que utilizam diariamente esses acessos.

Na Lagoa de Iriry, um dos principais cartões-postais do município, os serviços contemplaram manutenção e preparação da área para receber a programação de eventos e o aumento da circulação de visitantes, preservando um dos espaços de lazer mais frequentados da cidade.

Outro importante equipamento público que passa por revitalização é o Parque da Cidade. O espaço recebe melhorias estruturais, pintura, limpeza, manutenção geral e instalação de novos parquinhos infantis, ampliando o conforto e a segurança das famílias que utilizam o local para lazer, esporte e convivência.

As obras de drenagem também seguem em ritmo acelerado no bairro Gelson Apicelo. A intervenção busca ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzindo riscos de alagamentos e contribuindo para uma infraestrutura urbana mais eficiente durante os períodos de chuva.

Na malha viária, a recuperação do pavimento continua em importantes corredores do município. As equipes realizam serviços de tapa-buracos na Rodovia Leandro Sarzedas, em Cantagalo, e também na Rodovia do Contorno, nas proximidades do Boi na Brasa. Neste trecho, as atividades acontecem durante a noite para minimizar impactos no trânsito e garantir maior fluidez aos motoristas.

A programação contempla ainda ações de limpeza urbana, como a varrição mecanizada da Rua Euclides da Cunha, na Enseada, reforçando o cuidado com os espaços públicos e contribuindo para uma cidade mais organizada e acolhedora.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Diogo Azevedo, o trabalho segue um planejamento integrado entre diferentes órgãos municipais para atender as demandas da população de forma contínua.

"Estamos atuando em conjunto com as equipes de Meio Ambiente, Obras e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto para manter um cronograma permanente de serviços em todas as regiões da cidade. Nosso compromisso é garantir melhorias constantes que reflitam diretamente na mobilidade, na limpeza urbana e na qualidade de vida da população", destacou o secretário.

Com frentes distribuídas por diversas regiões, o município mantém uma rotina de manutenção preventiva e corretiva que fortalece a infraestrutura urbana, preserva espaços de convivência e amplia a segurança para quem vive, trabalha ou circula diariamente por Rio das Ostras.