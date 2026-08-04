Audiências do POP aproximam moradores das decisões sobre obras, serviços e investimentos que devem integrar o planejamento municipalFoto: Ilustração
Moradores de Rio das Ostras ganham espaço para definir prioridades do orçamento municipal
Audiência do Planejamento e Orçamento Participativo reúne população do Setor D nesta quarta-feira para ouvir demandas e escolher investimentos para os próximos anos
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Fábio do Pastel recebe Douglas Ruas em evento da Marinha em São Pedro
Prefeito destacou a recepção do público ao candidato a governador e afirmou que o deputado já é "um aldeense de coração"
Serginho reforça aliança com Douglas Ruas e Dra. Gabriela em evento da Marinha
Prefeito de Cabo Frio participou do Portões Abertos da Aviação Naval, em São Pedro da Aldeia, ao lado do candidato ao Governo do Estado e da irmã, candidata a deputada estadual
Paes reforça apoio e diz que Vantoil Martins 'é necessário' na Alerj
No primeiro fim de semana após oficializar a candidatura, Vantoil recebeu caravanas, aliados e lideranças políticas em um ato realizado em Iguaba Grande
Prejuízo, revolta e cobrança marcam reação contra apagão em Rio das Ostras
Procon abre processos após comerciantes passarem dias sem energia e intensifica medidas para responsabilizar a Enel pelos danos registrados em Costazul
Agosto Lilás mobiliza Rio das Ostras e fortalece rede de proteção às mulheres
Campanha marca os 20 anos da Lei Maria da Penha com programação voltada à conscientização, acolhimento e combate à violência de gênero em todo o município
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