Audiências do POP aproximam moradores das decisões sobre obras, serviços e investimentos que devem integrar o planejamento municipal - Foto: Ilustração

Audiências do POP aproximam moradores das decisões sobre obras, serviços e investimentos que devem integrar o planejamento municipalFoto: Ilustração

Publicado 04/08/2026 10:25 | Atualizado 04/08/2026 10:27

Rio das Ostras - As decisões que ajudam a construir o futuro dos bairros de Rio das Ostras passam novamente pela participação popular. Nesta quarta-feira (5), moradores do Setor D terão a oportunidade de apresentar suas principais necessidades durante mais uma As decisões que ajudam a construir o futuro dos bairros de Rio das Ostras passam novamente pela participação popular. Nesta quarta-feira (5), moradores do Setor D terão a oportunidade de apresentar suas principais necessidades durante mais uma Audiência Pública do Planejamento e Orçamento Participativo (POP) 2026, iniciativa que busca aproximar a população das escolhas que irão orientar parte dos investimentos públicos do município.

O encontro será realizado a partir das 18h, no Colégio Municipal Professora América Abdalla, localizado na Rua Carlos Viana, no bairro Nova Esperança. A reunião integra o calendário de audiências organizado pelo Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo (CMPOP), com o objetivo de ouvir diretamente os moradores sobre as demandas prioritárias de cada região.

Durante as audiências, a população pode indicar quais áreas precisam de maior atenção e contribuir para a construção das propostas que poderão fazer parte da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. Entre os temas avaliados estão saúde, educação, transporte, mobilidade urbana, segurança, saneamento, habitação, cultura, esporte, meio ambiente, trabalho, comércio e serviços.

A participação dos moradores é considerada uma etapa importante do planejamento municipal, já que permite que as necessidades de cada comunidade sejam apresentadas por quem vive diariamente a realidade dos bairros.

Além da participação presencial, os moradores que não conseguirem comparecer às reuniões também podem enviar sugestões pela internet. O formulário está disponível no Portal do Planejamento e Orçamento Participativo, onde o cidadão deve informar o CPF, selecionar a localidade onde mora e escolher até dez demandas consideradas prioritárias para a região.

O calendário de audiências segue até o dia 14 de agosto, com reuniões organizadas por setores geográficos do município. A proposta é garantir que diferentes localidades tenham espaço para apresentar suas necessidades e colaborar com a definição das ações que poderão integrar o planejamento dos próximos investimentos públicos.

Para representantes do município, o POP fortalece o diálogo entre governo e sociedade ao permitir que a população participe de forma direta das decisões que impactam o cotidiano da cidade.

A programação completa das audiências, com datas e locais dos próximos encontros, está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Rio das Ostras.