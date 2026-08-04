Equipes iniciaram a revitalização da sinalização viária em áreas estratégicas para ampliar a segurança e organizar o fluxo de veículos - Foto: Divulgação

Equipes iniciaram a revitalização da sinalização viária em áreas estratégicas para ampliar a segurança e organizar o fluxo de veículosFoto: Divulgação

Publicado 04/08/2026 10:36

Rio das Ostras - Rio das Ostras começou uma Rio das Ostras começou uma nova etapa de melhorias nas ruas e avenidas com foco em um detalhe que faz toda a diferença no dia a dia de quem circula pela cidade: a sinalização viária. A renovação das pinturas no asfalto e das placas de orientação já está em andamento em pontos considerados estratégicos e faz parte de um trabalho que busca tornar o trânsito mais seguro, organizado e eficiente para motoristas, ciclistas e pedestres.

Nesta primeira fase, as equipes da Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública concentram os serviços na Zona Especial de Negócios (ZEN), na localidade de Cantagalo e em um trecho da Avenida Professor Leandro Faria Sarzedas, conhecida como Rodovia do Contorno. As intervenções incluem a recuperação da sinalização horizontal, com pintura de faixas e demarcações viárias, além da revitalização da sinalização vertical.

Mais do que renovar a aparência das vias, o objetivo é garantir que as orientações estejam visíveis e contribuam para reduzir conflitos no trânsito, disciplinar a circulação de veículos e oferecer mais segurança a quem utiliza diariamente esses trechos.

Segundo o secretário de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, Carlos Menegasi, uma sinalização bem conservada é uma ferramenta essencial para prevenir acidentes e melhorar a convivência entre todos os usuários das vias.

"A sinalização viária orienta motoristas, ciclistas e pedestres, informa sobre regras de circulação, restrições e proibições, além de contribuir diretamente para a prevenção de acidentes. É um investimento que impacta na segurança e na qualidade da mobilidade urbana", destacou.

O cronograma de revitalização já tem continuidade prevista. Nas próximas semanas, os serviços serão ampliados para a região compreendida entre o Shopping Plaza e a Rodovia Amaral Peixoto, ampliando a cobertura das ações em um dos corredores com maior fluxo de veículos do município.

A proposta da administração municipal é desenvolver um trabalho contínuo de manutenção, acompanhando o crescimento da cidade e garantindo que a sinalização permaneça eficiente em todas as regiões.

Desde o início do ano, Rio das Ostras intensificou as intervenções voltadas à organização do trânsito. Entre os serviços executados estão a recuperação da sinalização horizontal, revitalização da ciclovia e pintura de faixas de pedestres em diversos bairros, medidas que fortalecem a segurança viária e melhoram as condições de deslocamento para toda a população.

Com a ampliação do programa, a expectativa é que novos bairros sejam contemplados ao longo dos próximos meses, consolidando uma infraestrutura de trânsito mais moderna, segura e preparada para acompanhar o desenvolvimento urbano de Rio das Ostras.