Equipes iniciaram a revitalização da sinalização viária em áreas estratégicas para ampliar a segurança e organizar o fluxo de veículosFoto: Divulgação
Rio das Ostras dá nova cara às ruas e reforça a segurança com sinalização renovada
Intervenções começam pela Zona Especial de Negócios, Cantagalo e Rodovia do Contorno e integram plano permanente para melhorar a mobilidade urbana no município
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EJA abre portas para quem quer voltar a estudar e transformar o futuro em Rio das Ostras
Modalidade gratuita atende jovens e adultos que desejam concluir a Educação Básica e oferece novas oportunidades de crescimento pessoal e profissional
Moradores de Rio das Ostras ganham espaço para definir prioridades do orçamento municipal
Audiência do Planejamento e Orçamento Participativo reúne população do Setor D nesta quarta-feira para ouvir demandas e escolher investimentos para os próximos anos
Fábio do Pastel recebe Douglas Ruas em evento da Marinha em São Pedro
Prefeito destacou a recepção do público ao candidato a governador e afirmou que o deputado já é "um aldeense de coração"
Serginho reforça aliança com Douglas Ruas e Dra. Gabriela em evento da Marinha
Prefeito de Cabo Frio participou do Portões Abertos da Aviação Naval, em São Pedro da Aldeia, ao lado do candidato ao Governo do Estado e da irmã, candidata a deputada estadual
Paes reforça apoio e diz que Vantoil Martins 'é necessário' na Alerj
No primeiro fim de semana após oficializar a candidatura, Vantoil recebeu caravanas, aliados e lideranças políticas em um ato realizado em Iguaba Grande
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