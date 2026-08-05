Produtores rurais e poder público unem esforços para impulsionar a agricultura, o turismo e o desenvolvimento sustentável em Cantagalo - Foto: Divulgação

Produtores rurais e poder público unem esforços para impulsionar a agricultura, o turismo e o desenvolvimento sustentável em CantagaloFoto: Divulgação

Publicado 05/08/2026 14:07

Rio das Ostras - Produtores rurais, propriedades familiares e o potencial econômico de Cantagalo passaram a ocupar posição estratégica nos Produtores rurais, propriedades familiares e o potencial econômico de Cantagalo passaram a ocupar posição estratégica nos planos de desenvolvimento de Rio das Ostras . Com uma série de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura e da economia rural, o município aposta na qualificação técnica, na organização dos empreendimentos e na valorização da produção local para transformar a região em um novo eixo de crescimento econômico, geração de renda e turismo.

A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que vem intensificando programas destinados a aumentar a competitividade do setor agrícola, estimular o empreendedorismo no campo e criar oportunidades para que pequenos produtores ampliem seus mercados e tornem suas propriedades mais sustentáveis.

Entre as principais ações está a elaboração do projeto do Circuito Rural de Cantagalo, iniciativa que pretende integrar agricultura, turismo, gastronomia, cultura e meio ambiente em um roteiro capaz de destacar as riquezas da região e atrair visitantes durante todo o ano.

A proposta vai além da criação de um novo destino turístico. O objetivo é fortalecer a economia local por meio da valorização da agricultura familiar, da comercialização direta dos produtos rurais, do incentivo ao artesanato, da preservação das tradições e da oferta de experiências ligadas à vida no campo. Com isso, a expectativa é ampliar a permanência dos visitantes na cidade, movimentar pequenos empreendimentos e criar novas fontes de renda para centenas de famílias.

Paralelamente ao planejamento do circuito, a Prefeitura também investe na capacitação dos produtores, oferecendo suporte técnico e buscando ampliar o acesso a ferramentas de gestão, inovação e planejamento das propriedades rurais.

Segundo o coordenador de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Mário Max, preparar o produtor para os desafios do mercado é uma das etapas mais importantes desse processo.

"Os produtores precisam de conhecimento e capacitação para aumentar a produção, agregar valor aos seus produtos e tornar suas propriedades economicamente sustentáveis. É necessário muito empenho para atender à crescente demanda da sociedade", afirmou.

Ele destacou ainda que o fortalecimento do setor depende da integração entre diferentes instituições voltadas ao desenvolvimento rural.

"As parcerias com o Sistema CNA/Senar e a Emater são fundamentais para ampliar a assistência técnica e oferecer oportunidades reais de crescimento aos produtores. Estamos trabalhando de forma integrada para fortalecer essa importante região do município", acrescentou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, ressaltou que o sucesso do Circuito Rural dependerá da participação coletiva dos produtores e da construção de uma gestão compartilhada entre comunidade, instituições e poder público.

"O turismo rural cria oportunidades, movimenta a economia, preserva a identidade do território e valoriza quem produz. Mas um circuito não nasce apenas da existência de atrativos. Ele depende de organização, planejamento, cooperação entre os empreendedores e de uma governança sólida que permita continuidade às ações e crescimento sustentável", destacou.

A estruturação do Circuito Rural de Cantagalo será desenvolvida de forma gradual, envolvendo produtores, instituições parceiras e a administração municipal. A proposta busca transformar o potencial já existente na região em uma atividade econômica organizada, capaz de gerar empregos, fortalecer o campo e consolidar um novo segmento turístico para Rio das Ostras.