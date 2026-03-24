Eventos e visitantes mantêm o turismo ativo durante todo o ano em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Eventos e visitantes mantêm o turismo ativo durante todo o ano em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2026 12:46

Rio das Ostras - O turismo segue firme como motor da economia em Rio das Ostras, mesmo fora dos períodos de maior movimento nas praias. A atividade mantém cerca de quatro mil postos de trabalho ativos e garante renda para milhares de famílias que dependem diretamente do setor.

Os dados foram apresentados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, que destaca o papel dos eventos na manutenção do fluxo de visitantes ao longo do ano. Segundo ele, a estratégia evita a queda brusca na movimentação econômica durante a baixa temporada.

A cadeia do turismo no município envolve 52 setores diferentes, incluindo hospedagem, alimentação, transporte, comércio e serviços. Profissionais como cozinheiros, recepcionistas, motoristas e trabalhadores informais encontram oportunidades impulsionadas pela chegada constante de visitantes.

A realização de eventos culturais e comemorativos ajuda a manter a cidade em evidência. A programação de aniversário do município, prevista para abril, deve atrair público e fortalecer ainda mais o setor, refletindo diretamente na ocupação de hotéis, restaurantes e no comércio local.

Além disso, o turismo impacta o setor criativo. Mais de 500 artesãos dependem da circulação de turistas para comercializar seus produtos, mantendo tradições e garantindo sustento por meio do trabalho manual.

Para os próximos meses, a cidade aposta na diversificação das atividades, com projetos como o Circuito Eco Rural e iniciativas voltadas ao turismo de negócios. A proposta é ampliar oportunidades e reduzir os efeitos da sazonalidade.

O cenário mostra que, além do lazer, o turismo representa emprego, renda e desenvolvimento para a população local.