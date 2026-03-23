Técnicos de Rio das Ostras apresentam ações contra alagamentos em seminário regional de saneamento - Foto: Divulgação

Técnicos de Rio das Ostras apresentam ações contra alagamentos em seminário regional de saneamentoFoto: Divulgação

Publicado 23/03/2026 14:18

Rio das Ostras - A troca de experiências sobre saneamento e drenagem urbana colocou Rio das Ostras no centro do debate regional durante seminário realizado em Macaé. Representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto participaram do encontro e apresentaram medidas adotadas para enfrentar alagamentos e melhorar a infraestrutura da cidade.

A apresentação foi conduzida pelo presidente do SAAE, Maycon Prata, ao lado de técnicos da autarquia. O grupo detalhou ações voltadas à drenagem urbana, com foco na prevenção de enchentes e na resposta aos impactos causados por chuvas recentes.

Durante o seminário, também foram discutidas soluções integradas para o saneamento, reunindo representantes de diferentes setores. Participaram operadores do sistema, instituições públicas e entidades como o comitê de bacias da região, além da concessionária Rio+Saneamento.

Segundo Maycon Prata, o encontro permitiu ampliar o diálogo e compartilhar experiências que podem fortalecer a atuação dos municípios. Ele destaca que a integração entre os órgãos é fundamental para avançar em soluções mais eficientes e duradouras.

A participação reforça o esforço de Rio das Ostras em aprimorar seus serviços e buscar alternativas para reduzir transtornos causados por alagamentos, tema que tem impacto direto na rotina dos moradores.