Nova unidade do Rio Imagem Lagos amplia acesso a exames e reduz tempo de espera na rede pública - Foto: Divulgação

Nova unidade do Rio Imagem Lagos amplia acesso a exames e reduz tempo de espera na rede públicaFoto: Divulgação

Publicado 22/03/2026 10:03

Rio das Ostras - A inauguração do Rio Imagem Lagos no sábado 21, marca um avanço importante no acesso a exames de alta complexidade para moradores de Rio das Ostras e de toda a Região dos Lagos. A nova unidade, entregue neste sábado, chega com a proposta de reduzir filas e acelerar diagnósticos na rede pública.

O espaço funciona no antigo hospital de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, e oferece exames como tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia e ultrassonografia. A estrutura atende também pacientes de municípios próximos, como Cabo Frio, ampliando o alcance regional dos serviços.

Participaram da inauguração o prefeito Carlos Augusto Balthazar, o vice-prefeito e secretário de Saúde Fábio Simões e o governador Cláudio Castro, além de outras autoridades. A iniciativa reforça a parceria entre município e Estado na busca por melhorias na área da saúde.

Com a nova unidade, a expectativa é aliviar a demanda por exames de imagem, especialmente os mais complexos. A rede municipal já iniciou o agendamento e prevê a realização de cerca de 100 exames nos primeiros dias de funcionamento.

O acesso aos serviços acontece por encaminhamento médico na rede pública. Após a solicitação, o paciente passa pelo sistema estadual de regulação, que define data e local do atendimento.

A nova estrutura representa mais agilidade no diagnóstico, etapa essencial para início rápido de tratamentos. A medida também fortalece a rede pública e amplia as chances de cuidado mais eficiente para a população da região.