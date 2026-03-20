Festival reúne grandes artistas e marca retomada dos eventos com shows gratuitos na cidade - Foto: Divulgação

Festival reúne grandes artistas e marca retomada dos eventos com shows gratuitos na cidadeFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2026 13:51

Rio das Ostras - A Rio das Ostras prepara uma virada no calendário de eventos ao celebrar seus 34 anos com a estreia do Rio das Ostras Festival, que reúne grandes atrações nacionais e aposta em acesso gratuito para o público. A festa acontece entre os dias 10 e 12 de abril e resgata o clima de grandes comemorações na cidade.

A programação já chega com peso. O cantor Mumuzinho abre o festival no dia 10, seguido por Tiee no dia 11. O encerramento fica por conta de Felipe Araújo, no dia 12. Todos os shows começam às 22h e terão entrada franca.

O evento traz um novo formato de realização. Pela primeira vez, os cachês dos artistas serão custeados pela iniciativa privada, o que viabiliza a festa sem impacto direto nos cofres públicos. A proposta busca manter o nível das atrações e, ao mesmo tempo, garantir responsabilidade financeira.

Além do entretenimento, o festival surge como resposta ao momento vivido pela cidade após períodos de chuva. A expectativa é de aumento na ocupação de hotéis, crescimento no movimento de bares e restaurantes e fortalecimento do comércio local, especialmente em uma época considerada de baixa temporada.

A organização também definiu regras para garantir a segurança do público. Não será permitida a entrada com garrafas de vidro, objetos cortantes e itens que possam oferecer risco. Para quem busca mais conforto, haverá camarotes com open bar comercializados à parte.

Mais do que uma festa, o evento representa uma retomada do clima de celebração e convivência. A proposta é reunir moradores e visitantes em um ambiente de lazer, música e valorização da cidade.

Com shows, estrutura e expectativa de grande público, Rio das Ostras entra no radar dos grandes eventos e reforça seu potencial como destino turístico e cultural na região.