Diretores da rede municipal participam de formação para fortalecer gestão e qualidade do ensinoFoto: Divulgação
Diretores da rede municipal entram em formação para modernizar gestão escolar em Rio das Ostras
Programa aposta em liderança, inovação e inclusão para melhorar o ensino nas escolas públicas
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Além da prefeita Daniela Soares (PL), prticipam do encontro a secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, o secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, além de representantes da gestão municipal
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