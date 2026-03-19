Diretores da rede municipal participam de formação para fortalecer gestão e qualidade do ensino - Foto: Divulgação

Diretores da rede municipal participam de formação para fortalecer gestão e qualidade do ensinoFoto: Divulgação

Publicado 19/03/2026 12:46

Rio das Ostras - Os diretores das escolas municipais de Rio das Ostras vão passar por uma nova etapa de qualificação voltada à gestão educacional. A formação faz parte do Programa de Gestão Escolar, que começa no dia 24 de março e propõe atualizar práticas administrativas e pedagógicas dentro das unidades de ensino.

A iniciativa surge de uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e busca fortalecer o papel dos gestores no dia a dia escolar. A proposta é simples na teoria, mas estratégica na prática: melhorar a organização das escolas para impactar diretamente a qualidade do ensino oferecido aos alunos.

Ao longo do curso, os participantes terão acesso a conteúdos que vão desde liderança e planejamento até gestão financeira e processos internos. Temas como diversidade, inclusão e saúde mental também entram na pauta, refletindo desafios reais enfrentados dentro das salas de aula.

A formação terá duração ao longo de todo o ano, com encontros semanais e carga horária total de 84 horas. As aulas serão conduzidas por especialistas na área da educação, divididas em turmas para atender todos os gestores da rede.

A expectativa é que o programa contribua para decisões mais eficientes dentro das escolas, com impacto direto no ambiente escolar e no desempenho dos estudantes. Em um cenário onde a educação exige cada vez mais preparo e adaptação, investir na qualificação de quem está à frente das unidades é visto como um passo importante.

Para os profissionais da rede, a capacitação também representa uma oportunidade de troca de experiências e atualização diante das mudanças constantes no setor educacional.