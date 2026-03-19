Material apreendido e presos foram levados para a delegacia após ação no Extensão Serramar - Foto: Divulgação

Material apreendido e presos foram levados para a delegacia após ação no Extensão SerramarFoto: Divulgação

Publicado 19/03/2026 09:30

Rio das Ostras - A atuação do 32º BPM mudou a rotina de um ponto conhecido pelo tráfico em Rio das Ostras e terminou com quatro pessoas presas na manhã desta quarta-feira, no bairro Extensão Serramar. A movimentação suspeita chamou a atenção dos policiais, que intensificaram o patrulhamento e flagraram a ação criminosa em andamento.

Ao perceberem a chegada da viatura, alguns suspeitos tentaram fugir, enquanto outros lançaram sacolas para dentro de um imóvel aparentemente abandonado. A tentativa de despistar não funcionou. Os agentes cercaram a área e iniciaram buscas detalhadas, encontrando drogas espalhadas e até escondidas no solo, que apresentava sinais recentes de escavação.

No total, foram apreendidas 147 pedras de crack, 14 porções de maconha, quantidade de cocaína, além de dinheiro, celular e materiais usados na comunicação do tráfico, como carregadores de rádio. Cinco pessoas foram levadas para a 128ª DP. Após análise da autoridade policial, quatro permaneceram presas por tráfico.

A ação reforça o combate direto ao crime na região, com foco em áreas onde moradores convivem diariamente com a insegurança provocada pelo tráfico.