Coleta simples e rápida pode evitar complicações graves na saúde dos bebês - Foto: Divulgação

Coleta simples e rápida pode evitar complicações graves na saúde dos bebêsFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 11:33

Rio das Ostras - Os primeiros dias de vida de um bebê são decisivos para identificar possíveis problemas de saúde que ainda não apresentam sinais. Em Rio das Ostras, o Teste do Pezinho se destaca como um aliado essencial nesse cuidado, permitindo o diagnóstico precoce de doenças graves e silenciosas.

A Triagem Neonatal Biológica é obrigatória e deve ser realizada entre o terceiro e o quinto dia após o nascimento. O exame é oferecido gratuitamente na rede pública e é fundamental para garantir um desenvolvimento saudável desde o início da vida.

Por meio de uma pequena coleta de sangue no calcanhar do bebê, o teste identifica doenças genéticas, metabólicas e infecciosas que podem comprometer seriamente a saúde da criança se não forem tratadas a tempo. Entre elas estão fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita.

A análise das amostras é realizada em laboratório especializado, o que garante precisão nos resultados e segurança no diagnóstico. Quanto mais cedo a detecção, maiores são as chances de tratamento eficaz e de evitar sequelas permanentes.

A coleta é feita nas Unidades de Saúde da Família do município, com dias e horários específicos para atendimento. A recomendação é que pais e responsáveis fiquem atentos ao prazo e procurem a unidade mais próxima para garantir esse cuidado essencial.