Estrutura renovada do píer já recebe acabamentos e reforça cartão-postal da cidade - Foto: Divulgação

Estrutura renovada do píer já recebe acabamentos e reforça cartão-postal da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 11:10

Rio das Ostras - O Píer do Emissário de Costazul se aproxima da fase final de obras e já começa a mostrar a transformação que promete devolver um dos cenários mais conhecidos de Rio das Ostras ao público com mais segurança e conforto. A nova etapa inclui a instalação de guarda-corpos e o acabamento em granito da rampa de acesso que liga o calçadão à estrutura.

A intervenção moderniza o espaço sem perder a identidade que atrai moradores e visitantes ao longo do ano. Ao todo, 194 peças de guarda-corpo foram produzidas com tratamento anticorrosivo, garantindo maior durabilidade diante da ação do tempo e da maresia.

A nova rampa foi projetada para melhorar a circulação de pedestres, com recuo estratégico que libera o fluxo no calçadão e facilita o acesso ao píer. A proposta é tornar o passeio mais seguro, especialmente em períodos de maior movimento.

O sistema elétrico já foi concluído, assim como a sinalização, o que reforça a organização do espaço e contribui para a experiência de quem frequenta o local. A obra também contempla nova iluminação, pintura geral e ajustes estruturais.

Sem manutenção por cerca de seis anos, o píer passou por um processo de revitalização que resgata sua importância para a cidade. O espaço, que faz parte da rotina de lazer e do turismo local, volta a ganhar destaque como ponto de encontro e contemplação da paisagem.

A expectativa é de que, com a conclusão dos trabalhos, o local volte a receber grande público, fortalecendo o turismo e valorizando um dos principais cartões-postais do município.