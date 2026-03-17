Empresas de panificação industrial passam a contar com suporte técnico para modernizar processos - Foto: Ilustração

Empresas de panificação industrial passam a contar com suporte técnico para modernizar processos Foto: Ilustração

Publicado 17/03/2026 11:44

Rio das Ostras - As indústrias de panificação de Rio das Ostras ganham um reforço estratégico para crescer e se modernizar. Doze empresas do setor foram selecionadas para participar do programa Brasil Mais Produtivo, iniciativa que aposta em inovação e gestão para ampliar resultados e fortalecer negócios locais.

O projeto reúne esforços do Governo Federal do Brasil com apoio técnico no município, oferecendo consultorias especializadas, diagnóstico empresarial e acesso a ferramentas digitais. A proposta é clara: reduzir desperdícios, melhorar processos e aumentar o faturamento de micro, pequenas e médias empresas.

As participantes atuam na fabricação em larga escala de produtos como pães, bolos, tortas e itens congelados, dentro da classificação específica da atividade industrial. O programa não contempla padarias de varejo nem fabricantes de biscoitos.

Além do acompanhamento técnico, os empresários terão acesso a uma plataforma digital com soluções voltadas à produtividade e inovação. O ambiente reúne recursos que auxiliam na gestão, eficiência energética e transformação digital, permitindo uma visão mais moderna e competitiva do negócio.

Outro diferencial é o suporte presencial de especialistas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que atuam diretamente com planejamento personalizado e orientação prática para implementação de melhorias.

A expectativa é que os atendimentos comecem ainda no primeiro semestre de 2026, abrindo caminho para que empresas locais avancem em tecnologia, organização e presença no mercado.