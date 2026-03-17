Pelo Dia de Luta contra Discriminação Racial, Município promove reflexão sobre o racismo como violência com impactos emocionais - Foto: Ilustração

Pelo Dia de Luta contra Discriminação Racial, Município promove reflexão sobre o racismo como violência com impactos emocionaisFoto: Ilustração

Publicado 17/03/2026 11:44

Rio das Ostras - A rede de saúde de Rio das Ostras transforma o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, celebrado em 21 de março, em um chamado à reflexão sobre os efeitos silenciosos do racismo na saúde mental. A proposta é levar informação, acolhimento e debate direto para dentro das unidades de atendimento.

A mobilização envolve atividades educativas conduzidas pelo setor de saúde mental, com foco em explicar como a discriminação acontece no cotidiano e quais marcas ela deixa em quem enfrenta esse tipo de violência. Situações muitas vezes tratadas como “brincadeiras” ou atitudes sutis passam a ser discutidas como fatores que geram sofrimento real.

Especialistas alertam que o racismo provoca impactos profundos, como estresse constante, ansiedade, depressão e queda da autoestima. Esse desgaste emocional também reflete na vida social, no desempenho escolar e profissional, além de contribuir para o isolamento.

Outro ponto abordado é o chamado racismo estrutural, que ajuda a entender como desigualdades históricas ainda influenciam o acesso a direitos básicos, como saúde, educação e trabalho.

As ações também reforçam a importância do acolhimento. Ouvir sem julgamento, reconhecer a dor do outro e orientar a busca por ajuda são atitudes fundamentais. Na rede municipal, o atendimento está disponível em unidades básicas e no Centro de Atenção Psicossocial, que oferece suporte especializado.

A iniciativa busca ampliar a consciência coletiva e fortalecer o cuidado com a saúde mental, mostrando que combater o racismo também é proteger vidas.