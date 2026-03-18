Judoca riostrense comemora medalha após sequência de vitórias na repescagem - Foto: Divulgação

Judoca riostrense comemora medalha após sequência de vitórias na repescagemFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 11:10 | Atualizado 18/03/2026 11:11

Rio das Ostras - O talento e a persistência de um atleta de Rio das Ostras fizeram a diferença em uma das competições mais disputadas do judô estadual. Representando a Associação Fênix, o jovem lutador garantiu o terceiro lugar na categoria até 42kg durante a primeira etapa do Circuito Hajime.

A competição, organizada pela federação estadual da modalidade, reuniu atletas de diversas cidades e exigiu alto nível técnico. Após uma derrota na segunda luta, o judoca precisou buscar a recuperação pela repescagem, caminho mais longo e desafiador dentro do torneio.

Com determinação, o atleta venceu três combates consecutivos e assegurou presença no pódio. O desempenho chamou atenção pela capacidade de reação e controle emocional, fatores decisivos em disputas equilibradas.

A medalha de bronze reforça o trabalho desenvolvido pela Associação Fênix, que vem formando atletas e incentivando o esporte no município. Para além do resultado, a conquista representa disciplina, esforço e superação dentro e fora do tatame.