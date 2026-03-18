Polícia Civil intensifica buscas por envolvidos em execução ligada ao tráfico na cidade - Foto: Reprodução

Polícia Civil intensifica buscas por envolvidos em execução ligada ao tráfico na cidadeFoto: Reprodução

Publicado 18/03/2026 11:10

Rio das Ostras - A Polícia Civil de Rio das Ostras esclareceu o desaparecimento do mecânico Thiago da Cruz, sumido desde agosto do ano passado no bairro Âncora. As investigações concluíram que ele foi morto após um julgamento imposto por traficantes da região, em um episódio que escancara a atuação de um tribunal do crime.

De acordo com o delegado Adriano Leal, titular da 128ª DP, Thiago foi acusado de abuso sexual pela enteada e acabou condenado por integrantes do tráfico local. A decisão resultou na execução da vítima, sem qualquer respaldo legal, em um cenário de violência que preocupa moradores.

O caso ganhou novos contornos com a identificação da advogada Thais Emília Lemes de Jesus, apontada como participante ativa no crime. Contra ela, há um mandado de prisão preventiva expedido no início de março. Até o momento, ela é considerada foragida.

Durante a operação, os agentes prenderam uma mulher identificada como Lorraine, que, segundo a investigação, também participou diretamente da decisão e da execução. A polícia segue em diligências para localizar outros envolvidos.

O caso chama atenção pela brutalidade e pela tentativa de impor uma justiça paralela, prática comum em áreas dominadas pelo tráfico. A atuação da polícia busca responsabilizar todos os envolvidos e reforçar o combate a esse tipo de crime na região.