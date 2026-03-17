Vacinação segue disponível nas unidades de saúde para reforçar a proteção da população - Foto: Ilustração

Vacinação segue disponível nas unidades de saúde para reforçar a proteção da populaçãoFoto: Ilustração

Publicado 17/03/2026 11:44

Rio das Ostras - A Secretaria de Saúde de Rio das Ostras intensifica o alerta para a vacinação contra a Covid-19 diante da circulação contínua do vírus e convoca a população a manter a proteção em dia. A imunização está disponível nas unidades de saúde do município e segue como principal estratégia para evitar casos graves da doença.

A orientação é clara: pessoas a partir de 12 anos que ainda não se vacinaram ou que receberam a última dose há mais de um ano devem procurar um posto de saúde. Para receber a vacina, basta apresentar documento com CPF ou cartão do SUS, além da caderneta de vacinação.

Grupos considerados mais vulneráveis seguem como prioridade, entre eles idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e imunossuprimidos. A recomendação reforça o cuidado coletivo, já que mesmo sem sintomas, uma pessoa pode transmitir o vírus.

Dados do Ministério da Saúde apontam que a vacinação foi decisiva para reduzir internações e mortes desde o início da campanha nacional, em 2021. O avanço da imunização contribuiu diretamente para o controle dos casos em todo o país.

No momento, o município aguarda o envio de novas doses da vacina Covid Baby, destinada a crianças de seis meses a cinco anos incompletos, para retomar esse atendimento. Também não há disponibilidade de vacinas contra a gripe, enquanto novos lotes são preparados para a próxima campanha nacional.

A recomendação das autoridades de saúde é manter a atenção e atualizar o esquema vacinal como forma de proteção individual e coletiva.