Material apreendido pela polícia inclui drogas, celulares e rádios comunicadores usados por traficantes - Foto: Divulgação

Material apreendido pela polícia inclui drogas, celulares e rádios comunicadores usados por traficantesFoto: Divulgação

Publicado 17/03/2026 11:44

Rio das Ostras - O combate ao tráfico ganha força e resulta na prisão de cinco homens em Rio das Ostras no início desta semana. As ações, realizadas em diferentes bairros, expõem a atuação do crime organizado e mostram a resposta rápida das forças de segurança diante de denúncias da população.

Policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar atuam no domingo, dia 15, no bairro Palmital, após denúncia anônima sobre venda de drogas. Durante a operação, suspeitos tentam fugir em um carro e desrespeitam ordem de parada, o que leva a uma perseguição. Na tentativa de escapar, uma sacola é descartada nas proximidades.

Dentro do material abandonado, os agentes encontram pinos de cocaína, buchas de maconha, um celular e R$ 51 em dinheiro. Dois homens são capturados e levados para a delegacia.

No dia seguinte, segunda-feira, dia 16, uma nova ação acontece no bairro Extensão Serramar. Desta vez, a denúncia aponta movimentação intensa do tráfico na região. No local, os policiais abordam suspeitos e encontram pedras de crack, pinos de cocaína e trouxas de maconha, além de itens usados na logística do crime.

Entre os materiais apreendidos estão adesivos para embalagem de drogas, três celulares, três rádios comunicadores, uma base de carregamento e R$ 236,50 em dinheiro. A operação termina com a prisão de mais três homens e a apreensão de um adolescente.

Todos os envolvidos são encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras. Os cinco adultos permanecem presos e vão responder por tráfico de drogas. O menor fica apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime. O material recolhido permanece à disposição da Justiça.