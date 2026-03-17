Equipes atuam na limpeza de canais e redes de drenagem em diferentes pontos da cidade - Foto: Divulgação

Equipes atuam na limpeza de canais e redes de drenagem em diferentes pontos da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 17/03/2026 11:45

Rio das Ostras - O sistema de drenagem de Rio das Ostras ganha reforço nas ruas após dias de chuva e mobiliza equipes para evitar transtornos à população. O avanço das ações ao longo do fim de semana e início da semana mantém o foco no escoamento da água e na prevenção de alagamentos em áreas mais vulneráveis.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto intensifica o trabalho em diversos bairros, com limpeza de canais, desobstrução de galerias e manutenção das redes pluviais. A força-tarefa busca reduzir pontos críticos e garantir mais segurança para moradores que convivem com o risco de enchentes.

As intervenções alcançam regiões como Extensão do Bosque, Âncora e Serramar, com destaque para a limpeza do rio Jundiá e de canais estratégicos. Bairros como Recreio, Ouro Verde, Village, Nova Cidade e Costazul também entram no cronograma, com serviços voltados à melhoria do fluxo da água da chuva.

O trabalho conta com apoio do Instituto Estadual do Ambiente, por meio dos programas Limpa Rio e Limpa Rio Margens, que ampliam a capacidade de atuação nas áreas próximas a rios e canais.

A continuidade das ações reforça o cuidado com a cidade e busca minimizar impactos causados pelas chuvas, garantindo mais tranquilidade no dia a dia da população.