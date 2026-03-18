Famílias buscam atendimento e serviços durante ação emergencial em escola da região - Foto: Divulgação

Famílias buscam atendimento e serviços durante ação emergencial em escola da regiãoFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 11:14

Rio das Ostras - As famílias atingidas pelas chuvas em Rio das Ostras encontram nesta quinta-feira, dia 19, uma rede de apoio montada para atender necessidades urgentes e reconstruir o dia a dia. A mobilização acontece na Escola Municipal Sebastião Loubach, em Cidade Praiana, reunindo serviços essenciais em um único espaço.

A iniciativa leva atendimento direto para quem mais precisa, principalmente moradores que perderam documentos ou enfrentam dificuldades após os alagamentos. No local, a população consegue solicitar segunda via de identidade, atualizar o Cadastro Único e acessar orientações jurídicas e de defesa do consumidor.

A estrutura também oferece suporte na área da saúde, com aferição de pressão arterial, teste de glicemia, atualização da caderneta de vacinação e orientações preventivas. Serviços simples, como corte de cabelo, ajudam a devolver dignidade e autoestima em meio ao momento delicado.

A distribuição de senhas acontece no próprio dia, entre 8h e 10h, garantindo organização no atendimento, que segue até as 13h.

A ação reforça a importância de respostas rápidas em situações de emergência, aproximando serviços públicos da população e oferecendo suporte imediato para quem enfrenta os impactos das chuvas.