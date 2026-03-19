Editais com mais de R$ 1 milhão impulsionam artistas e projetos culturais em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Editais com mais de R$ 1 milhão impulsionam artistas e projetos culturais em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 19/03/2026 11:17

Rio das Ostras - A Fundação Rio das Ostras de Cultura abriu três editais que somam mais de R$ 1 milhão em investimentos para artistas, grupos e produtores culturais da cidade. A iniciativa coloca no radar oportunidades concretas para quem vive da arte e busca fortalecer a cena cultural local.

Os recursos, provenientes de políticas nacionais de fomento, vão contemplar desde projetos independentes até iniciativas já consolidadas. As inscrições acontecem entre os dias 1º e 30 de abril, em plataforma digital, e devem atrair participantes de diferentes linguagens artísticas.

Um dos editais é voltado para projetos continuados de Pontos de Cultura, garantindo apoio financeiro para entidades que já atuam na cidade. A proposta é manter ações que promovem acesso à cultura de forma permanente, fortalecendo atividades que já fazem parte do cotidiano da população.

Outro chamamento mira coletivos e grupos culturais que ainda não possuem CNPJ. A ideia é reconhecer o trabalho desses agentes, muitas vezes atuantes nas comunidades, mas sem formalização. Além da premiação em dinheiro, os selecionados passam a integrar oficialmente a rede de Pontos de Cultura do município.

O maior volume de recursos está destinado ao edital que vai selecionar 33 projetos culturais em diversas áreas, como música, teatro, dança e artes visuais. A proposta amplia o alcance do incentivo e abre espaço para novos talentos e iniciativas.

Para participar, é necessário comprovar atuação cultural na cidade, o que garante que os recursos permaneçam circulando no próprio município. A expectativa é de que os investimentos fortaleçam a economia criativa, gerem renda e ampliem o acesso da população às atividades culturais.

Com esse pacote de editais, Rio das Ostras reforça o compromisso com a valorização dos artistas locais e com a democratização da cultura, criando oportunidades reais para quem produz, cria e transforma a cidade por meio da arte.