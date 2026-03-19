Editais com mais de R$ 1 milhão impulsionam artistas e projetos culturais em Rio das OstrasFoto: Ilustração
Mais de R$ 1 milhão para a cultura: editais abrem portas para artistas em Rio das Ostras
Recursos federais vão impulsionar projetos, coletivos e pontos de cultura no município
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Cerco fecha e tráfico sofre baixa em Rio das Ostras
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Encontro em Araruama reúne lideranças e debate inclusão e sustentabilidade
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PPP da iluminação ganha força como aposta em São Pedro da Aldeia
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