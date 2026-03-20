Máquinas e equipes atuam em vários bairros para recuperar vias e melhorar o escoamento da água - Foto: Divulgação

Máquinas e equipes atuam em vários bairros para recuperar vias e melhorar o escoamento da água Foto: Divulgação

Publicado 20/03/2026 13:51

Rio das Ostras - Equipes de serviços públicos entraram em ação em diversos pontos de Rio das Ostras para enfrentar os impactos deixados pelas últimas chuvas e evitar novos transtornos. O trabalho se espalha por bairros estratégicos, com foco na drenagem, mobilidade e recuperação de áreas mais afetadas.

No Canal do Village, a prioridade é garantir o escoamento da água. Máquinas atuam na desobstrução para evitar alagamentos e reduzir riscos em períodos de instabilidade. A operação conta com reforço de equipamentos enviados pelo Governo do Estado.

Em regiões como Jardim Campomar e Santa Helena, o cenário exigiu resposta rápida. As equipes realizam nivelamento de ruas não pavimentadas, melhorando o acesso de moradores e veículos, além da limpeza de canais para impedir o acúmulo de água.

O bairro Âncora recebe um mutirão com várias frentes de trabalho. Ações incluem retirada de resíduos dos canais e aplicação de brita em vias, medida que ajuda a estabilizar o solo e reduzir lama em dias de chuva.

Na Extensão Serramar, o foco está na recuperação de ruas de terra, enquanto a Rodovia Amaral Peixoto passa por reparos no asfalto, desgastado pelo tráfego intenso e pelos efeitos do tempo.

As intervenções fazem parte de um planejamento que busca não apenas reparar danos, mas também prevenir novos problemas. A presença constante das equipes nas ruas tenta acelerar a normalização da cidade e devolver segurança e mobilidade para quem precisa circular diariamente.

O cenário ainda exige atenção, mas o avanço das ações já começa a refletir na rotina dos moradores, que voltam a ver as ruas ganhando condições de uso.