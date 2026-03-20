Máquinas e equipes atuam em vários bairros para recuperar vias e melhorar o escoamento da água Foto: Divulgação
Força-tarefa toma as ruas após chuvas e tenta devolver rotina aos moradores em Rio das Ostras
Limpeza de canais, recuperação de vias e ações emergenciais avançam em vários bairros da cidade
Rio das Ostras aposta em festival gratuito e traz grandes nomes para celebrar aniversário da cidade
Evento marca retomada dos shows e promete movimentar turismo e economia com três dias de programação
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Rio das Ostras amplia acesso à educação e aposta em formação para mudar histórias
Programa voltado a jovens e adultos une ensino fundamental e qualificação profissional gratuita
Nova ponte promete mudar a cara da Boca da Barra e destravar trânsito em Rio das Ostras
Projeto substitui estrutura histórica por modelo moderno, com mais segurança, acessibilidade e espaço para pedestres
Contas de Alexandre Martins passam com folga na Câmara de Búzios
O resultado, 7 votos a 1, evidencia uma base consolidada do governo no Legislativo. O voto contrário foi do vereador Raphael Braga
Ajustes no primeiro escalão e agenda nas ruas marcam gestão em Cabo Frio
Criação da Secretaria da Mulher e troca em Serviços Públicos são os principais movimentos, enquanto Dr Serginho intensifica presença nos bairros com mutirão
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