Programa oferece ensino noturno e cursos profissionalizantes para ampliar oportunidades - Foto: Divulgação

Programa oferece ensino noturno e cursos profissionalizantes para ampliar oportunidadesFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2026 13:51

Rio das Ostras - A Rio das Ostras reforça o caminho da educação como ferramenta de transformação ao manter abertas as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos. A iniciativa alcança quem deseja retomar os estudos, concluir o ensino fundamental e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho.

O programa atende pessoas a partir de 15 anos e funciona no período noturno, permitindo que trabalhadores e donas de casa conciliem estudo e rotina. As turmas são organizadas por módulos, equivalentes às etapas do ensino fundamental, o que facilita o avanço de acordo com o nível de cada aluno.

A proposta vai além da sala de aula. O ensino também inclui formação profissional em áreas estratégicas, como eletricista predial, inclusão digital, Libras e empreendedorismo em mídias sociais. A ideia é preparar o estudante para gerar renda e ampliar suas possibilidades.

As aulas acontecem em diferentes escolas do município, garantindo acesso em várias regiões. O processo de matrícula pode ser feito de forma online ou presencial, com orientação direta aos interessados.

A retomada dos estudos representa mais do que um diploma. Para muitos, significa recomeçar, recuperar a confiança e abrir portas que ficaram fechadas no passado. A educação surge, nesse cenário, como ponte para novas conquistas e inclusão social.