Projeto da nova ponte prevê estrutura moderna e área de lazer integrada à paisagem da Boca da Barra - Foto: Douglas Smmithy

Projeto da nova ponte prevê estrutura moderna e área de lazer integrada à paisagem da Boca da BarraFoto: Douglas Smmithy

Publicado 20/03/2026 13:51

Rio das Ostras - A Ponte da Boca da Barra entra em uma nova fase e deve deixar para trás mais de meio século de história para dar lugar a uma estrutura moderna e preparada para o crescimento de Rio das Ostras. A obra, que já avançou para a etapa de licitação, atende a uma demanda antiga de moradores e motoristas que enfrentam dificuldades diárias no local.

A atual ponte de madeira, com mais de 50 anos, já não suporta o fluxo intenso de veículos e pedestres. O novo projeto prevê uma via mais larga, com cerca de 10 metros, duas faixas para carros e uma passarela exclusiva para pedestres, com acessibilidade e piso seguro.

A proposta vai além da mobilidade. A nova estrutura foi planejada para oferecer mais durabilidade e resistência, com uso de concreto armado e aço tratado contra corrosão, ideal para o ambiente próximo ao mar. O vão também será ampliado, o que melhora a navegação no rio e reduz impactos na área.

Outro ponto de destaque é a transformação do entorno. O projeto inclui a criação de uma área de convivência com praça, espaço infantil, decks para contemplação e um píer, valorizando a paisagem e incentivando o uso do espaço público por moradores e visitantes.

A iniciativa nasce de parceria com o Governo do Estado, responsável pelo custeio da obra, enquanto o planejamento foi desenvolvido no âmbito municipal. A expectativa é que a intervenção traga impacto direto no trânsito, no turismo e na qualidade de vida da população.

Com a mudança, a região da Boca da Barra tende a ganhar novo fôlego urbano, unindo mobilidade, lazer e valorização de um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade.